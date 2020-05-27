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27.05.2020 08:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Подождем июля

Первая смена в сибирских лагерях будет виртуальной
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 113(8167)
В Кузбассе часть детских оздоровительных лагерей перепрофилируют в обсерваторы.

В "карантинном" режиме в летний курортный сезон, в частности, войдет оздоровительно-образовательный центр "Сибирская сказка". Последний традиционно принимал на профильные смены лучших школьников области. Теперь же первая летняя смена уже точно не состоится.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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В июне в шестнадцати загородных лагерях Кузбасса, как сообщили в областном правительстве, смогут отдохнуть только воспитанники детских домов - в общей сложности 1272 человека. Вместе с ними, чтобы избежать риска, связанного с распространением коронавируса, в каждое из учреждений заедут детдомовские воспитатели, медработники и повара. Для укрепления здоровья, игр на свежем воздухе, занятий спортом и творчеством все условия уже созданы.

Как будут детские лагеря работать в июле и августе, зависит от эпидемиологической ситуации. Тех, кто остается на лето в городе, обычно выручали варианты с дневным пребыванием при школах и учреждениях дополнительного образования. Однако в нынешнем июне таких вариантов не будет.

- Городские лагеря начнут работать дистанционно, - сообщил на очередном всекузбасском родительском онлайн-собрании глава Кемерова Илья Середюк. - Уже готовятся специальные квесты и викторины, чтобы учащиеся разных школ могли соревноваться между собой. Думаем охватить не меньше семи-восьми тысяч ребят. А по итогам летней кампании лучшим школам достанутся призы.

В областном министерстве образования и науки уточнили, что виртуальные июньские смены (каждая - со своим оригинальным контентом и вожатыми) организуют во всех уголках Кузбасса. А полноценная оздоровительная кампания, как надеются власти, стартует с июля. К слову, корреспондента "РГ" в одной из здравниц для семейного отдыха заверили: "Работать будем в обычном режиме, правда, не только у детей, но и у взрослых потребуем справки об эпидокружении".

А как у соседей?

В Омской области лагеря откроются на месяц позже - начало сезона пока запланировали на 1 июля. В реестре организаций отдыха детей - десять загородных лагерей, один санаторно-оздоровительный и четыре палаточных. Пришкольные лагеря в регионе этим летом работать не будут - отдых в лагерях с дневным пребыванием перенесли на осенние каникулы.

Между тем погода в Омске самая что ни на есть летняя, и, чтобы не держать детей взаперти, народ отправился на загородные приусадебные участки.

- Месяц назад мы купили дачу и уже перебрались туда всей семьей, - рассказала "РГ" мама двоих детей Татьяна Шаталова. - В однокомнатной квартире ребятишкам сидеть взаперти очень тяжело. На свежем воздухе у них даже аппетит появился. Установили надувной бассейн, купаемся и загораем. В город до окончания режима самоизоляции выезжать не планируем. На даче отлично ловит интернет - работаем с супругом дистанционно. Продукты покупаем в местном магазинчике.

Подготовила Наталья Граф

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область СФО Омская область Отдых детей в летних лагерях

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