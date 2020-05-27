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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Зря копили неустойку

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 113(8167)
Суд кузбасского моногорода Мариинска отклонил иск кредитора к должнице, которая потеряла работу, а потом оформила пенсию.

Сто тысяч рублей на три года под 22,9 процента годовых Наталья Рогачева заняла у красноярского коммерческого банка почти восемь лет назад. В середине 2015-го выполнять обязательства строго по графику перестала: женщина потеряла работу, и ее материальное положение сильно пошатнулось. Впрочем, должницу никто не беспокоил ни телефонными звонками, ни судебными исками.

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Гром грянул лишь в конце января 2020-го. С иском о расторжении просроченного кредитного договора и взыскании задолженности с учетом неустойки в Мариинский городской суд обратился житель Удмуртии. Выяснилось, что задолженность Рогачевой все эти годы передавалась из рук в руки. В цепочке - два банка и два коллекторских агентства. Последнее передало долг истцу, у которого, по неофициальным сведениям, около ста подобных дел в разных судах Кузбасса.

- О том, что финансисты и коллекторы передавали задолженность друг другу, ответчицу (сейчас она находится на пенсии по старости) никто не уведомлял, - рассказал "РГ" официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев. - Возмущенная горожанка возвращать долг отказалась, посчитав, что ее не беспокоили так долго намеренно - хотели увеличить сумму неустойки. Ведь в кредитном договоре, который она заключила с красноярским банком, пункта о передаче денег третьим лицам и в помине нет.

А главное, исковые требования были предъявлены не вовремя. Трехлетний срок исковой давности по основному долгу, процентам и штрафным санкциям истек еще осенью 2018 года.

В итоге суд, сделав вывод, что кредитор спохватился слишком поздно, встал на сторону пенсионерки. Иск физлица из Удмуртии отклонили.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Долги и коллекторы

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