В кузбасской деревне во время урагана погибли два человека

Следователи выясняют обстоятельства ЧП в Мариинском районе. Во время урагана, бушевавшего в Кузбассе накануне вечером, там рухнула стена зернохранилища, погибли люди.

"Деревни нет. Всю деревню сдуло", - пишут пользователи соцсетей про Константиновку, где произошла трагедия. Вырванные с корнем деревья, разбросанные как щепки столбы линий электропередачи, раскуроченные дома... Сообщение о том, что в деревне обрушилась стена строящегося здания зернового склада, поступило в экстренные службы вчера около 20.30 по местному времени.

- В результате два человека погибли на месте, а третий с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу, - рассказала официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева. - Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности двум лицам). На месте работает следственная группа и спасатели.

Константиновка приняла самый мощный удар стихии, которая прошлась Кузбассу во вторник. Пострадали и другие населенные пункты, особенно - на северо-востоке области.

В частности, сильные дожди, штормовой ветер до 28 метров в секунду и град (кое-где - с куриное яйцо) вчера наблюдались в Чебулинском и Яйском районах. И в областном центре деревья ломались, падали на припаркованные авто, выбивали окна, порывами ветра срывало кровли и разбрасывало по дворам мусорные контейнеры и урны.

- На местах происшествий работают оперативные группы и силы и средства МЧС России, аварийно-восстановительные отряды ЖКХ, а также службы экстренного реагирования муниципальных образований. Они расчищают дороги от упавших веток и деревьев, - сообщили в областном правительстве.

Последствия стихии, о которой синоптики и оперативные службы предупреждали за сутки, устраняют и энергетики. Они уже практически ликвидировали повреждения электросетей, вызванные схлестыванием и обрывом проводов из-за попадания посторонних предметов. Более тридцати бригад в составе 126 человек и четыре десятка единиц техники участвовали в ликвидационных работах в Кемеровском, Юргинском, Тисульском, Тяжинском, Мариинском, Ижморском, Чебулинском, Крапивинском и Новокузнецком муниципальных округах.