В Новосибирске из-за урагана погиб мужчина и получил травмы ребенок

Ураган, обрушившийся вчера на Новосибирск, стал причиной гибели 59-летнего мужчины. Серьезную травму получил 11-летний ребенок. Как рассказали в областном Следственном управлении СК, оба происшествия зафиксированы в Ленинском районе города.

Мужчина находился возле дома на улице 2-я Портовая, когда сильный порыв ветра сломал и повалил тополь. Упавшее дерево причинило новосибирцу травмы, несовместимые с жизнью.

Мальчик же гулял в районе улицы Ударной, когда на него упала сорванная ураганом ветка тополя. С травмами и ушибами ребенка доставили в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Следователи начали проверки.

В целом вчерашний ураган причинил немалый ущерб: повалил больше полусотни деревьев, одно из которых повредило жилое строение, опрокинул несколько остановочных павильонов и светофор, оборвал линии электропередач на 24 участках. По данным мэрии Новосибирска, в ближайшие сутки сохранится вероятность сильных порывов ветра, ночью температура упадет до 4-6 градусов по Цельсию.