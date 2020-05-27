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27.05.2020 12:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске из-за урагана погиб мужчина и получил травмы ребенок

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Ураган, обрушившийся вчера на Новосибирск, стал причиной гибели 59-летнего мужчины. Серьезную травму получил 11-летний ребенок. Как рассказали в областном Следственном управлении СК, оба происшествия зафиксированы в Ленинском районе города.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В кузбасской деревне во время урагана погибли два человека

Мужчина находился возле дома на улице 2-я Портовая, когда сильный порыв ветра сломал и повалил тополь. Упавшее дерево причинило новосибирцу травмы, несовместимые с жизнью.

Мальчик же гулял в районе улицы Ударной, когда на него упала сорванная ураганом ветка тополя. С травмами и ушибами ребенка доставили в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Следователи начали проверки.

В целом вчерашний ураган причинил немалый ущерб: повалил больше полусотни деревьев, одно из которых повредило жилое строение, опрокинул несколько остановочных павильонов и светофор, оборвал линии электропередач на 24 участках. По данным мэрии Новосибирска, в ближайшие сутки сохранится вероятность сильных порывов ветра, ночью температура упадет до 4-6 градусов по Цельсию.

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