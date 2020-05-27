В Сибири научили голосового робота диагностировать COVID-19

Голосовой искусственный интеллект Dasha, разработанный выпускниками НГТУ, получил новую функцию автоматического обзвона работников предприятий. Как рассказали "РГ" в пресс-службе новосибирского вуза, это позволит удаленно выявить у сотрудников предприятий симптомы коронавируса.

Согласно внедренному алгоритму, робот каждое утро обзванивает по телефону работников той или иной компании, принявшей ИИ на вооружение, и оценивает как состояние человека, так и вероятность нахождения его в группе риска. Это достигается благодаря небольшому опросу: Dasha анализирует ответы и делает вывод, может ли сотрудник прийти на рабочее место в период самоизоляции. Всю собранную информацию ИИ направляет в отдел кадров, чтобы там тоже следили за состояние здоровья членов коллектива.

Новая функция может быть полезна на предприятиях, которые продолжают работать во время самоизоляции в штатном, не удаленном режиме. Например, в медицине, страховании, банковском деле, розничной торговле. Как отмечают авторы проекта, в основе новой функции лежат принципы защиты ВОЗ.

- В отличие от известных голосовых роботов, Dasha способна отвечать на неожиданные вопросы, понимать собеседника менее чем за секунду и моделировать человеческий голос. ИИ запоминает слова собеседника и контекст разговора, используя это для построения дальнейшего диалога, - пояснили в пресс-службе НГТУ.

Исследования показали, что 98 процентов собеседников новосибирского робота думали, что общаются с живым человеком. По смелому заявлению разработчиков, Dasha - это первый в мире ИИ, который проходит ограниченный вариант знаменитого теста Тьюринга, созданный для того, чтобы вычислить, умеет ли машина мыслить.