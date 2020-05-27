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27.05.2020 11:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирске посчитают деревья с помощью лазеров

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске началась работа по таксации лесов, иными словами - выявление, учет и оценка количественных и качественных характеристик лесных ресурсов.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

В пресс-центре мэрии отметили, что деревья в городских лесах посчитают с помощью современных технологий - лазерного сканирования, GPS-навигации. Также будут произведены снимки из космоса.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Мэр Анатолий Локоть ознакомился с современными инструментами и методиками проведения таксации. Специалисты доложили главе города, что для таксации будут применяться разработки ученых из Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин). В их основе - современные цифровые методы проведения учета и оценки лесов с помощью лазерной техники. Это позволяет ускорить и повысить точность измерений - процент ошибки уменьшается с восьми до двух.

- Городские леса - это наше достояние, их надо беречь. Мы заявили о приоритете развития зеленых зон, в первую очередь - лесов. Для дальнейшей работы нам необходимы точные карты лесов и учет их территорий в генплане, - отметил мэр Анатолий Локоть.

Работа рассчитана на два года, за это время будет исследовано почти 30 процентов территории Новосибирска - именно такую часть города занимают зеленые насаждения.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

- В результате мы сможем снять все споры в отношении границ наших лесов, - уточнил мэр.

В дальнейшем будут составлены новые карты лесоустройства в соответствии с кадастром - фактические границы лесных зон должны с точностью до метра совпадать с теми, что указаны в документе.

Справка "РГ"

Таксацию лесов в Новосибирске проведет НПО "Экологическая безопасность", с ним заключен муниципальный контракт. Работы по учету лесов проводятся раз в 10 лет. За это время в лесном массиве происходят существенные изменения, и назначенные хозяйственные мероприятия становятся неактуальными, требуется их переназначение. В процессе таксации измеряется высота, диаметр деревьев, определяется их породный состав и возраст, оценивается состояние, подсчитывается кубатура. Всего исследуется 256 характеристик.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Новосибирск. Городские приоритеты

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