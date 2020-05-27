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Назван самый популярный в мире Android-смартфон. Он стоит 16 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
27.05.2020,  
17:39
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания Omdia опубликовала свежий рейтинг самых продаваемых в мире смартфонов, первое место в котором занял iPhone 11 - бюджетный флагман Apple из линейки 2019 года. В период с января по март компания продала 19,5 миллиона iPhone 11.

Это почти на шесть миллионов больше продаж iPhone XR за аналогичный период прошлого года - Apple удалось увеличить продажи даже в период пандемии. Отмечается, что Apple прокачала начинку (например, добавила вторую широкоугольную камеру) и снизила цену.

Второе место занял Samsung Galaxy A51 - именно его можно считать наиболее популярным смартфоном на базе Android. Количество проданных экземпляров достигло 6,8 миллиона штук.

В России стоимость Samsung Galaxy A51 начинается от 16 тысяч рублей за 64-гигабайтную версию. iPhone 11 с аналогичным объемом памяти стоит около 52 тысяч рублей.

Смартфоны не рекомендовали заряжать всю ночь

Третье и четвертое места достались смартфонам от Xiaomi - Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, которые были реализованы тиражом 6,6 миллиона и 6,1 миллиона единиц соответственно.

Отдельно в Omdia изучили рынок 5G-смартфонов, где призовые места достались Samsung Galaxy S20+ 5G, Huawei Mate 30 5G и Huawei Mate 30 Pro 5G. Однако с учетом возможного сокращения рынка смартфонов в целом и одновременным развитием сетей пятого поколения в Китае можно ожидать, что скоро в рейтинге будут доминировать производители смартфонов с поддержкой 5G, пишет Digitimes.

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