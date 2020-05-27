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Текст:   Ольга Бухарова 
13:32 27.05.2020

В каких городах подешевели новостройки

Только в восьми городах с населением более 300 тысяч человек квадратный метр строящегося жилья в мае стал доступнее. Прежде всего, по данным портала Mirkvartir.ru, новостройки подешевели в Грозном (-4,1%) и Магнитогорске (-3,8%). Чуть доступнее стали квадратные метры в Кургане, Липецке, Нижнем Тагиле и Астрахань.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В остальных же регионах возводимое жилье только дорожало. Среднестатистическая российская квартира подорожала за май почти на два процента. Существенно подорожали квартиры в Москве, Сочи и Владивостоке. Так, в столице Приморья рост составил 4,1%, в двух остальных - по 4%. Еще в 38 городах отмечен прирост от 3 до 3,9%.

Фото: iStock
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Средняя стоимость столичной новостройки в среднем составляет 13,6 млн рублей. Это в семь раз дороже, чем в Саратове и Нижнем Тагиле, в пять - чем в Рязани и Барнауле и втрое больше, чем в Тюмени и Нижнем Новгороде. В Подмосковье средняя цена квартиры - 5,57 млн рублей (+3,6%), в Казани - 5,1 млн руб(+0,3%), в Красноярске - 3,6 млн руб (+1,1%), в Пензе - около 3 млн (+2,9%), а в Ульяновске - 2,7 (-0,3%).

"Застройщики сейчас оказались в очень сложном положении: с одной стороны, высокие издержки не позволяют снизить цены, с другой - опасно их повышать при явном падении покупательской способности, - говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "МИР КВАРТИР". - Осталась надежда на восстановление спроса с помощью льготной ипотеки, но в период кризиса далеко не каждый покупатель решится на увеличение кредитной нагрузки".

Эксперты уверены, что в ближайшее время не стоит ждать, что новостройки будут дешеветь. Девелоперам отступать некуда. По словам Луценко, они, скорее, отложат реализацию новых проектов и займутся продажей уже построенного, удерживая цены приблизительно на одном уровне.

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