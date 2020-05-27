Петербург впервые в истории отпраздновал День города в онлайн-формате. В этом году выстрел из пушки Петропавловской крепости, посвященный дню рождения Северной столицы, произвели главврачи петербургских больниц, где сейчас проходят лечение пациенты с коронавирусом.

В церемонии участвовали руководители инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев, госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, детской городской клинической больницы N 5 имени Филатова Людмила Исанкина, городской многопрофильной больницы N 2 Владимир Волчков и городской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий.

Громких слов не говорилось, сама церемония продлилась несколько минут с соблюдением всех мер безопасности.

- Для меня этот выстрел в этот день означает то, что мы прежде всего говорим спасибо тем, кто работает с этой болезнью, не только врачам, но и другим специалистам, которые помогают справиться с инфекцией. Этот выстрел стал и некоторым символом памяти о тех, кто погиб в борьбе с эпидемией. К сожалению, войны без потерь не бывает, - констатировал Денис Гусев.

В инфекционную больницу имени Боткина привозят самых сложных пациентов, сейчас здесь проходит лечение больше 400 человек. И именно здесь врачи пытались спасти многих своих коллег из других больниц, которые заразились коварной болезнью. Но иногда болезнь оказывалась сильней.

Этот выстрел стал и некоторым символом памяти о тех, кто погиб в борьбе с эпидемией

Коронавирус наложил отпечаток на всю программу празднования Дня города. Еще в прошлом году это был яркий праздник, собравший сотни тысяч зрителей на десятках площадок. В этом году горожане смотрели телетрансляции и мониторили соцсети. Даже шоу барабанщиков, которое было изюминкой Дня города долгие годы, прошло онлайн. Сотни музыкантов одновременно вышли в эфир со своих устройств и исполнили марш, собрав тысячи лайков. Правда, чаще всего пользователи грустили и говорили, что вживую шоу было бы эффектнее.

Не звучала в этот день и классика на Дворцовой площади. Пользователям предложили концерт "Классика в честь Дворцовой". Организаторы использовали самые передовые технологии и создали яркое шоу, правда, что в поздравлениях, что в комментариях в соцсетях рефреном проходила одна мысль: скорее бы это все закончилось.