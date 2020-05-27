Новости

Грызлов: Киев все дальше отходит от минских и нормандских договоренностей 22:20
Рекомендация воздержаться от посещения церквей и кладбищ в Москве продлена 21:44
Помпео: Гонгконг утратил большую часть своей автономии 21:31
Михаил Ефремов пожаловался, что коронавирус сделал его дармоедом 21:25
Москвичам рекомендовали гулять с фото документов 20:47
Для москвичей открывается городской велопрокат 20:47
В Москве вновь откроются парки 20:39
В Москве открываются ярмарки выходного дня 20:36
Собянин рассказал о новых правилах ношения масок с 1 июня 20:35
В Москве снова откроются автосалоны 20:22
РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями 19:29
В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве 19:23
Путин обсудил ситуацию на рынке нефти с наследным принцем Саудовской Аравии 19:04
Путин поручил разобраться с ростом безработицы в ряде регионов 18:52
Нижегородским медикам доплатят за КТ-обследования пациентов с COVID-19 18:42
В Идлибе во время проезда турецкого военного конвоя произошел взрыв 18:41
Вышел первый трейлер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 18:40
Спасатели нашли получившего в лесу травму москвича 18:36
На Кубани начнут тестировать на коронавирус домашних животных 18:25
Президент обсудил сотрудничество двух стран с финским коллегой 18:22
Вышел трейлер первого фильма по российским комиксам 18:22
Собянин утвердил меры поддержки медорганизаций и киосков "Печать" 18:20
Старт сезона в КХЛ намечен на 2 сентября 18:18
Кабмин расширил доступ аграриев к льготным кредитам 18:15
В Смоленске нашли ядро 1812 года 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 21:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Залп по вирусу

Лечащие COVID-19 врачи поздравили петербуржцев с Днем города
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(8168)
Петербург впервые в истории отпраздновал День города в онлайн-формате. В этом году выстрел из пушки Петропавловской крепости, посвященный дню рождения Северной столицы, произвели главврачи петербургских больниц, где сейчас проходят лечение пациенты с коронавирусом.
Выстрел из пушки произвели главврачи петербургских больниц, где сейчас лечат пациентов с COVID-19. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Выстрел из пушки произвели главврачи петербургских больниц, где сейчас лечат пациентов с COVID-19. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Выстрел из пушки произвели главврачи петербургских больниц, где сейчас лечат пациентов с COVID-19. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В церемонии участвовали руководители инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев, госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, детской городской клинической больницы N 5 имени Филатова Людмила Исанкина, городской многопрофильной больницы N 2 Владимир Волчков и городской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий.

Оркестр "Таврический" поздравил Петербург с юбилеем

Громких слов не говорилось, сама церемония продлилась несколько минут с соблюдением всех мер безопасности.

- Для меня этот выстрел в этот день означает то, что мы прежде всего говорим спасибо тем, кто работает с этой болезнью, не только врачам, но и другим специалистам, которые помогают справиться с инфекцией. Этот выстрел стал и некоторым символом памяти о тех, кто погиб в борьбе с эпидемией. К сожалению, войны без потерь не бывает, - констатировал Денис Гусев.

В инфекционную больницу имени Боткина привозят самых сложных пациентов, сейчас здесь проходит лечение больше 400 человек. И именно здесь врачи пытались спасти многих своих коллег из других больниц, которые заразились коварной болезнью. Но иногда болезнь оказывалась сильней.

Этот выстрел стал и некоторым символом памяти о тех, кто погиб в борьбе с эпидемией

Коронавирус наложил отпечаток на всю программу празднования Дня города. Еще в прошлом году это был яркий праздник, собравший сотни тысяч зрителей на десятках площадок. В этом году горожане смотрели телетрансляции и мониторили соцсети. Даже шоу барабанщиков, которое было изюминкой Дня города долгие годы, прошло онлайн. Сотни музыкантов одновременно вышли в эфир со своих устройств и исполнили марш, собрав тысячи лайков. Правда, чаще всего пользователи грустили и говорили, что вживую шоу было бы эффектнее.

Не звучала в этот день и классика на Дворцовой площади. Пользователям предложили концерт "Классика в честь Дворцовой". Организаторы использовали самые передовые технологии и создали яркое шоу, правда, что в поздравлениях, что в комментариях в соцсетях рефреном проходила одна мысль: скорее бы это все закончилось.

Общество Здоровье Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Опубликованы новые особенности проведения ЕГЭ-2020
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Россиянам назвали примерные сроки возобновления поездок за границу
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
В Москве изменилась пропускная система
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря