Генконсульство Кореи объявило конкурс каллиграфии

Генеральное консульство Кореи в Санкт-Петербурге предложило пользователям, которые не знают, чем себя занять на самоизоляции, поучиться каллиграфии. Для этого пользователям предлагается написать фразу "Корея и Россия победим вместе" на корейском языке.

Как сообщают в консульстве, участникам конкурса необходимо от руки написать фразу: "한국 러시아 함께 힘내요!", сфотографировать ее опубликовать на своей странице в Instagram c хештегом #undefined#korrus_Bstrong.

Конкурс продлится до 31 мая. 30 победителей получат блюда корейской кухни или сертификат на продукты из Страны утренней свежести.

Это не первый конкурс, который генконсульство Кореи организует в условиях самоизоляции. Ранее пользователей просили прислать фотографии, связанные с Кореей. Также пользователям рассказывали о самых знаковых k-pop исполнителях и делались особенностями корейской грамматики.