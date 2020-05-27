Городницкий назвал проблему опаснее, чем потепление климата

27 мая Петербург отмечает День города. Накануне праздника на связь с любимым городом вышел Александр Городницкий, поэт и композитор, один из основоположников жанра авторской песни в России, автор официального гимна Эрмитажа (песня "Атланты держат небо), геофизик, доктор геолого-минералогических наук.

Встреча проходила в онлайн-формате в информационном агентстве ТАСС в Петербурге.

"Основание нашего великого Санкт-Петербурга - это огромное событие. Поэтому хочу поздравить с праздником, который не только для жителей нашего города, но и для всех россиян - исторический", - с этого начал общение по видеосвязи Александр Городницкий.

И затем рассказал, что сделал за последние месяцы, как плодотворно работает во время вынужденной изоляции дома. А еще читал свои стихотворения - новые и написанные в прежние годы.

За два месяца я написал много стихов

- Проведя большую часть жизни в поездках, экспедициях, на гастролях, мотаясь в океане, в разных точках земного шара, я впервые оказался в таком длительном самозаточении. Только вечером выхожу прогуляться около нашего мусорного ящика.

За эти два месяца я написал довольно много стихов. Конечно, я не Пушкин, и у меня не Болдинская осень… Но появился целый цикл, который назвал "Пандемия". Прочту вам "Карантин":

Который день сидим в карантинЕ,

Погода улыбается в окне,

Где новоселье птиц в весенних гнездах.

Разглядываю снимки на стене.

На улицу хотелось бы и мне,

Но выходить запрещено на воздух.

Причин особых радоваться нет,

Когда откроешь утром интернет,

Где перечень потерь за сутки вырос.

Не хочется, надежде вопреки,

Сидеть, как и другие старики,

И ждать, когда тебя прикончит вирус…

У меня готова к публикации книга "Океан времен". Собирал ее практически всю жизнь. Я несостоявшийся историк, всегда - с детских лет, когда учился в школе на Мойке, - очень любил историю, литературу, ощущаю себя гуманитарием, но стал профессором геофизики. Я написал около 600 стихотворений и пару поэм, посвященных отечественной истории. Выйти книга должна в Петербурге. Предисловие к ней в свое время написал безвременно ушедший из жизни замечательный историк и пушкинист Натан Эйдельман, а послесловие - не менее замечательный историк и писатель, известный петербуржец Яков Гордин.

Готовлю для издательства "Петрополь" новую книжечку стихов (где будет и цикл "Пандемия"). Мне очень интересна реакция публики на последние стихи, песни. В начале года вышла книжка "Между сушей и водой". Еще подготовлена к печати небольшая книга "Дорога к Пушкину", стихи об Александре Сергеевиче. Вышел диск новых песен "Пока звенит струна", написанных за последние годы.

Встречи в режиме Zoom

- Я продолжаю работать дома. У меня такая счастливая специальность, что мне нужен только компьютер. Научной работой можно заниматься "на удалении". Написал три статьи. Одна уже опубликована в научном журнале "Геориск".

У меня налажена обратная связь с внешним миром. Это очень важно для пожилого человека. Я понимаю, что еще кому-то нужен, интересен. Мне 87 лет, скоро буду приближаться к возрасту моего родного и любимого города… Благодаря Zoom участвую в различных конференциях. Например, был Пушкинский вебинар в Музее русского языка.

Каждую неделю участвую в программе Евгения Сатановского "От трех до пяти" на радиостанции "Вести FМ". Целый час - с 15 до 16.00 - могу общаться с народом. По воскресеньям в 19.00 провожу встречи в ZOOM, прямой эфир "Пока звенит струна. Разговор с Александром Городницким".

К сожалению, из-за карантина отменились мои концерты в Петербурге. У меня обычно бывают авторские вечера в Филармонии. И ко дню рождения Пушкина шестого июня. Накануне Дня города традиционно проходят мои выступления "у ступеней Эрмитажа", у фигур атлантов. Такой праздник получается! Приходят люди. Поют все - и дети, и хоры. Этот праздник мы не отменили, а решили перенести.

С моим соавтором Натальей Касперович мы сделали очередной документальный фильм "Струна и слово". Он в трех сериях, каждая по часу, посвящен истории авторской песни - в России и мире. Оказалось, фильм сложнее выпустить на экран, чем его сделать. Хотя работаем на свой страх и риск - на собственные деньги и пожертвования добрых людей, друзей. Хочется, чтобы фильм стал достоянием большого количества людей. Поэтому сейчас показываю фрагменты из него на наших встречах на вебинарах, по ZOOM.

Фестивали продолжаются

- В чем еще я принимаю участие? Существует Фонд Александра Городницкого, созданный для поддержки авторской песни и русской поэзии. Но в основном, мы занимаемся детьми.

В мае должен был завершиться международный фестиваль детского и молодежного творчества "Все начинается с детства" (есть у меня такие стихи). В нем участвуют сотни детей из разных уголков России и даже из-за рубежа - пишут стихи, научные работы, посвященные Санкт-Петербургу, сочиняют песни, выступают хоры, вокалисты. Идет большая творческая работа, которую дети воспринимают с радостью. Мы не успели подвести итоги конкурсов, перенесли условно на осень.

В течение многих лет я являюсь председателем жюри самого большого в мире фестиваля авторской песни - Грушинского. Проходит он летом на берегах Волги в Самарской области, посвящен памяти Валерия Грушина. В этом году фестиваль придется отменить, но мы сейчас проводим через интернет отбор участников. Хочется, чтобы праздник был доступным для людей, пусть в этом году в формате онлайн.

Памятник "Неизвестному водителю"

- Еще одно важное дело нашего фонда - собираем деньги на памятник "Неизвестному водителю" (у меня есть такое стихотворение - "Неизвестному водителю"). Установим его в Ленинградской области на территории музея "Кобона: Дорога Жизни". На народные деньги.

Знак посвящен всем водителям Дороги Жизни, спасшим более миллиона ленинградцев в страшные дни блокады. И меня в апреле 1942 года везли по Ладожскому льду вместе с другими ленинградскими детьми… Мы собирались открыть памятник ко Дню Победы, но не получилось. Перенесли на восьмое сентября, день памяти жертв блокады Ленинграда. Еще надо собрать деньги на установку. А вот скульптор Александр Таратынов благородно отказался от гонорара.

О пандемии

Александр Городницкий: Этот вопрос для меня загадка… Отправили человека и спутники в космос. Появилась кибернетика. Создали персональные компьютеры. Как будто все одолели, а с бактериями бороться не смогли.

Огромные успехи в медицине, и все равно мы бессильны перед мировым Ковидом. Вот чего надо бояться и куда надо вкладывать деньги. А мы говорим о каком-то глобальном потеплении…

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