Когда все члены семьи 24 часа в сутки находятся в четырех стенах одной квартиры, напряжения в отношениях не избежать. Не случайно, по статистике, после вспышки коронавируса в Ухане резко возросло число разводов. А как пережили два месяца самоизоляции петербуржцы? У психологов и социологов нет однозначного ответа на этот вопрос.

По официальным данным, которые обнародовал комитет по соцполитике, резкого всплеска обращений по насилию в семье или жалоб на агрессивное поведение кого-то из ее членов в городе нет. Более того, если за весь прошлый год в кризисных центрах нашла приют 201 женщина, то за первые четыре месяца - только шесть.

А вот председатель правления Межрегиональной общественной организации поддержки семьи, материнства и детства "Врачи детям" Светлана Суворова называет другие цифры: количество звонков на подростковый телефон доверия за весну выросло на 200-300 в месяц! Причем строчка "конфликты в семье", вовсе не являвшаяся раньше топовой, сейчас переместилась по частоте обращений на вторую позицию. Первую занимают подростковые депрессии и суицидальные настроения.

- Вот типичное сегодняшнее обращение подростка, - рассказывает Светлана Суворова. - Девочка тринадцати лет жалуется: "Не могу спать ночами, мама все время плачет, отчим ее бьет... Раньше я могла хотя бы уйти к бабушке на время, пообщаться с подружками, сходить с друзьями в кино, а сейчас что мне делать?"

Этот центр даже был вынужден принять на работу двух дополнительных консультантов, потому что справляться с наплывом звонков, которых стало в разы больше, здесь не успевают.

Интересно, что, даже несмотря на режим самоизоляции, "Врачи детям" находят возможность выехать в особо тревожных случаях на дом к позвонившим подросткам. Конечно, специалисты делают это под разными предлогами: маскируются под волонтеров, привозящих продукты, медиков, совершающих поквартирные обходы... Если видят, что ситуация действительно опасна, находят возможность забрать жертв агрессии в кризисные стационары.

Об этом говорит и Елена Болюбах, председатель координационного совета Санкт-Петербургской общественной организации "Институт недискриминационных гендерных отношений". По ее словам, количество обращений от женщин, страдающих от мужской агрессии в семье, выросло почти в девять раз. В апреле прошлого года жалоб на побои мужа было 1380, а в нынешнем апреле - 9624. Здесь даже пошли на беспрецедентные меры: нашли партнеров-отельеров, готовых предоставить кризисному центру часть своего номерного фонда. Сейчас в этих номерах спасаются женщины с детьми, которым просто опасно находиться в своей семье.

Чем же реально, кроме крова и еды на первое время, могут помочь жертвам семейного насилия кризисные центры? Одна из главных позиций - правовое сопровождение.

По оценкам представителя ГУ МВД Юлии Кулагиной, главная сложность в таких делах - скрытое, латентное выявление проблемы. Женщина стесняется жаловаться на мужа-тирана, а пожаловавшись, часто берет свои слова обратно, потому что жалеет непутевого, верит в его раскаяние... Да и полиция неохотно берется за семейную "бытовуху".

Поэтому всем жертвам домашнего насилия прежде всего нужен хороший адвокат, который поможет не только составить заявление в полицию, если дело дошло до побоев, но и разобраться с психологическим, моральным давлением. А если надо - станет сопровождать жертву на всех этапах ее борьбы за свои права.

К сожалению, далеко не все страдающие от семейного насилия знают, куда можно обратиться за помощью. Многие боятся себя выдать. А в условиях круглосуточного нахождения под присмотром домашнего насильника сделать это особенно сложно. Кстати, касается это не только женщин, но и детей. И если раньше бить тревогу зачастую начинали школьные педагоги или воспитатели детсадов, заметив синяки или необычное поведение погрустневших, замкнувшихся в себе воспитанников, то сегодня, когда все перенесено в онлайн, такого пригляда нет.

Именно поэтому руководитель центра социальных технологий организации "Врачи детям" Константин Захаров предлагает усилить наглядную информацию о кризисных центрах: развесить листовки с адресами (в том числе виртуальными) и телефонами в магазинах, на остановках, в других точках скопления людей. Ведь скрытая проблема от того, что о ней не говорят, не становится менее болезненной.

Цифра

26 процентов петербуржцев признались, что становились жертвами семейного насилия.

Куда обращаться за помощью?

Телефон доверия "Кризисного центра для женщин" - (812) 713-13-19 или сайт.

Городской телефон для детей и подростков - 8-800-200-122.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - 02, 112.

Психологическая помощь детям и подросткам - сайт.