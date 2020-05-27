В государственном родильном доме № 18 Санкт-Петербурга считают: папы постоянно могут находиться рядом с малышами даже в случаях, когда новорожденным нужна круглосуточная медицинская помощь. В роддоме внедрили в практику проект "Открытая реанимация" по выхаживанию новорожденных. Открытая - означает, что возле младенца круглосуточно могут находиться и мама, и папа. Проект, начатый почти два года назад, признан успешным. (Но во время действия карантина по ковиду допуск пап приостановлен по требованию санитарных служб.)

Для того чтобы родители могли быть со своим малышом, пришлось переоснастить сами реанимационные залы. Теперь здесь активно применяются не только достижения современной медицины, но и "метод кенгуру". Рядом с каждым кувезом расположено удобное большое кресло, в котором можно находиться круглосуточно. Папа или мама, расположившись в нем, прижимают к груди своего кроху, обнимают его, ласкают, могут вместе поспать. Причем зачастую младенец - совсем кроха, потому что родился значительно раньше положенного природой срока.

- Мы практикуем "метод кенгуру" (контакт кожа к коже) именно для того, чтобы как можно больше времени младенцы были с мамой и папой, чувствовали их тепло. Мамам и папам кладут младенца на грудь, и ребенок чувствует дыхание, биение сердца своих самых родных людей на свете. Это важно и для самих родителей: совместный уход за малышом способствует укреплению семьи, поддержке друг друга в сложной жизненной ситуации и развитию чутких и бережных отношений, - подчеркнула Галина Гриненко, главный врач роддома.

Проект "Открытая реанимация" получил высокую оценку медицинского сообщества

Как показывает практика, "метод кенгуру", применяемый с первых часов жизни малыша мамами и папами, на 40 процентов увеличивает выживаемость по сравнению с постоянным пребыванием в инкубаторе. Младенцы, которых выхаживали и с помощью "метода кенгуру", в дальнейшем показывают лучшее состояние психического здоровья. И у них значительно продуктивнее работает мозг, особенно та его часть, которая ответственна за обучение. Интересно, что эффект от папы не менее положителен (а пока папа находится с ребенком, мама может отдохнуть, что тоже полезно). А папа в свою очередь учится лучше понимать потребности ребенка, у него устанавливается внутренняя связь с младенцем, которую он пронесет через всю жизнь. Вполне понятно, что у папы, к чьей груди прижимается крохотный ребенок, увеличится и чувство ответственности за него.

- Когда узнал, что сын родился таким крохой - всего 1 килограмм 200 граммов, очень испугался. Мерещились всякие ужасы. Но находясь вместе с малышом в реанимации, я понял: это такой же ребенок, как и те, кто родился с нормальным весом. Но только мой - меньше. Но он обязательно наберет вес, и тогда нас вместе (я уже говорю так: вместе, то есть сына, супругу и меня) выпишут из родильного дома. Потом буду вспоминать: вот, когда я лежал в родильном доме... - улыбается один из пап.

Отметим: сам факт, что младенец, нуждающийся в медицинской помощи, остается вместе с мамой-папой именно в роддоме, а не переводится в специализированное отделение детской больницы, тоже крайне важен. В дальнейшем набравшего вес ребенка выписывают именно в роддоме - в торжественно-праздничной обстановке с цветами, воздушными шариками, фотосессиями. Точно так же, как и остальных малышей, но в более поздний срок.

В роддоме вообще очень трепетно относятся к папам. Открыты курсы по подготовке к родам и уходу за ребенком... для будущих отцов. А во время кесарева сечения папа может находиться возле операционной, и именно он первым обнимет новорожденного. Практикуются здесь и "семейные роды".

Проект "Открытая реанимация" уже получил высокую оценку медицинского сообщества и отмечен премией "Первые лица - 2018" в номинации "Учреждение года - 2018" как медицинская организация, внесшая заметный вклад в развитие перинатальной медицины в России.

P. S.

- Возможность взять ребенка, находящегося в реанимации, на руки, прижать к себе - это всплеск положительных эмоций как для малыша, так и для мамы и папы. И родители меньше подвержены стрессу, когда имеют возможность общаться с ребенком, видеть, что для его выхаживания медики делают все возможное, - подчеркнул Виталий Беженарь, главный акушер-гинеколог Санкт-Петербурга.