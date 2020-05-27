Для того чтобы родители могли быть со своим малышом, пришлось переоснастить сами реанимационные залы. Теперь здесь активно применяются не только достижения современной медицины, но и "метод кенгуру". Рядом с каждым кувезом расположено удобное большое кресло, в котором можно находиться круглосуточно. Папа или мама, расположившись в нем, прижимают к груди своего кроху, обнимают его, ласкают, могут вместе поспать. Причем зачастую младенец - совсем кроха, потому что родился значительно раньше положенного природой срока.
- Мы практикуем "метод кенгуру" (контакт кожа к коже) именно для того, чтобы как можно больше времени младенцы были с мамой и папой, чувствовали их тепло. Мамам и папам кладут младенца на грудь, и ребенок чувствует дыхание, биение сердца своих самых родных людей на свете. Это важно и для самих родителей: совместный уход за малышом способствует укреплению семьи, поддержке друг друга в сложной жизненной ситуации и развитию чутких и бережных отношений, - подчеркнула Галина Гриненко, главный врач роддома.
Как показывает практика, "метод кенгуру", применяемый с первых часов жизни малыша мамами и папами, на 40 процентов увеличивает выживаемость по сравнению с постоянным пребыванием в инкубаторе. Младенцы, которых выхаживали и с помощью "метода кенгуру", в дальнейшем показывают лучшее состояние психического здоровья. И у них значительно продуктивнее работает мозг, особенно та его часть, которая ответственна за обучение. Интересно, что эффект от папы не менее положителен (а пока папа находится с ребенком, мама может отдохнуть, что тоже полезно). А папа в свою очередь учится лучше понимать потребности ребенка, у него устанавливается внутренняя связь с младенцем, которую он пронесет через всю жизнь. Вполне понятно, что у папы, к чьей груди прижимается крохотный ребенок, увеличится и чувство ответственности за него.
- Когда узнал, что сын родился таким крохой - всего 1 килограмм 200 граммов, очень испугался. Мерещились всякие ужасы. Но находясь вместе с малышом в реанимации, я понял: это такой же ребенок, как и те, кто родился с нормальным весом. Но только мой - меньше. Но он обязательно наберет вес, и тогда нас вместе (я уже говорю так: вместе, то есть сына, супругу и меня) выпишут из родильного дома. Потом буду вспоминать: вот, когда я лежал в родильном доме... - улыбается один из пап.
Отметим: сам факт, что младенец, нуждающийся в медицинской помощи, остается вместе с мамой-папой именно в роддоме, а не переводится в специализированное отделение детской больницы, тоже крайне важен. В дальнейшем набравшего вес ребенка выписывают именно в роддоме - в торжественно-праздничной обстановке с цветами, воздушными шариками, фотосессиями. Точно так же, как и остальных малышей, но в более поздний срок.
В роддоме вообще очень трепетно относятся к папам. Открыты курсы по подготовке к родам и уходу за ребенком... для будущих отцов. А во время кесарева сечения папа может находиться возле операционной, и именно он первым обнимет новорожденного. Практикуются здесь и "семейные роды".
Проект "Открытая реанимация" уже получил высокую оценку медицинского сообщества и отмечен премией "Первые лица - 2018" в номинации "Учреждение года - 2018" как медицинская организация, внесшая заметный вклад в развитие перинатальной медицины в России.
- Возможность взять ребенка, находящегося в реанимации, на руки, прижать к себе - это всплеск положительных эмоций как для малыша, так и для мамы и папы. И родители меньше подвержены стрессу, когда имеют возможность общаться с ребенком, видеть, что для его выхаживания медики делают все возможное, - подчеркнул Виталий Беженарь, главный акушер-гинеколог Санкт-Петербурга.