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27.05.2020 14:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лето начнется в июле

Как в регионах СЗФО организуют детский отдых
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область) , Алексей Михайлов (Мурманская область) , Евгения Цинклер (Санкт-Петербург) , Светлана Цыганкова (Вологодская область) , Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 113(8167)
Конец учебного года получился скомканным, а теперь еще и летний отдых под угрозой, переживают родители. Мы узнали, как решают вопрос с оздоровительной кампанией в разных регионах Северо-Запада.

Сразу отметим, что практически везде местные власти говорят о том, что если детские лагеря и откроются, то позже, чем обычно. Работать они будут с повышенными мерами безопасности (например, без возможности посещения родителями) и с сокращенными сменами - две недели вместо трех.

Фото: iStock
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Власти Санкт-Петербурга официально объявили о том, что детские лагеря начнут работу с 1 июля. Но срок может быть скорректирован в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.

Теоретически 13 лагерей Петербурга и 68 лагерей Ленинградской области готовы начать работу в любой момент. В самом лучшем случае первая смена начнется 15 июня. О том, чтобы организованно отправлять детей в лагеря других регионов, речь не идет вовсе - главный санитарный врач настоятельно рекомендовал юным петербуржцам не покидать город и область.

В Калининграде тоже ориентируются на начало июля. Но готовятся заранее.

- Готовность центров отдыха должна быть высокой уже к началу лета, чтобы своевременно развернуть работу, - заявил заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов. - Необходимо проработать вопрос сокращения длительности смен, чтобы больше детей смогли отдохнуть после тяжелого учебного года.

Детские лагеря Архангельской области отменили первую смену, но готовы принять ребят в июле и августе. Пока детская оздоровительная кампания в регионе приостановлена, сертификаты на оплату путевок родителям не выдаются. Но к ее старту все готово: выделены средства, составлен реестр лагерей. Продумываются варианты дистанционной выдачи сертификатов по интернету. Как только в области снимут антивирусные ограничения, начнется оформление путевок в местные лагеря.

Фото: Николай Гернет
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По традиции тысячи юных северян каждое лето отдыхали за пределами региона - в Краснодарском крае, Крыму, Вологодской, Ростовской и Ярославской областях. Поедут ли они туда этим летом, будет зависеть от решений названных регионов по открытию лагерей и приему ребят из других субъектов РФ.

- Мы сделали предоплату организациям летнего отдыха, которую невозможно вернуть, поскольку средства вложены в ремонт лагерей, их подготовку, закупку инвентаря, - отмечает Елена Траберг, руководитель архангельской туркомпании, которая занимается детским отдыхом. - А это в том числе и деньги родителей, которые заранее бронировали детям путевки. Со многими из них мы договорились и перенесли смены на более поздние сроки.

В Мурманской области этим летом оздоровительные лагеря будут организованы на базе тринадцати муниципальных школ, отдохнуть в них смогут две тысячи школьников. Первая смена начнется уже с 15 июня и продлится до 8 июля, вторая - с 11 июля по 4 августа, третья - с 7 по 31 августа. Но большинство родителей рассчитывают все-таки отправить детей отдыхать за пределы Заполярья. И очень надеются, что отдых на юге не сорвется: он необходим северным школьникам, чтобы запастись здоровьем перед долгой зимой.

В лагерь - по интернету

В Вологде отказались от организации традиционных школьных лагерей в период летних каникул. В июне они продолжат работать в дистанционном формате. Это касается всех средних школ и учреждений дополнительного образования.

Развивающие занятия, консультации, викторины, конкурсы, флешмобы, обсуждение кинофильмов, посещение выставок и музеев - все будет происходить в режиме онлайн.

- В первый месяц лета работы организуют через сайты и социальные сети, электронную почту. Для детей эти мероприятия абсолютно бесплатны и только на добровольной основе, - комментирует мэр Вологды Сергей Воропанов. - В июле - августе возможны варианты в зависимости от эпидобстановки.

Что касается организации загородного отдыха в муниципальных лагерях Вологодской области, то в июне смен точно не будет. Как будут обстоять дела дальше - вирус покажет.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Мурманская область

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