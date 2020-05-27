С 1 июня в Карелии открываются многие туристические объекты. Уже работает природный заповедник "Кивач". На его территорию можно входить группами по 10 человек с 20-минутным перерывом. Это делается для того, чтобы избежать скопления туристов на площадках, с которых можно любоваться водопадом Кивач, воспетым еще Гавриилом Державиным, знаменитым поэтом и губернатором Олонецкой губернии - современной Карелии. С тех пор прошло более 300 лет, а водопад по-прежнему величественен.

С 30 мая с ограничениями возобновит деятельность горный парк "Рускеала". Его жемчужина - мраморный каньон, пронизанный надводными и подводными штольнями, штреками и шахтами. Сначала парк откроется для туристов, которые приедут на ретропоезде "Рускеальский экспресс". Ежедневно "Рускеала" сможет принять не более 300 человек, между группами определят расстояние в 50 метров.

- Мы выставим дополнительные щиты, рекомендации Роспотребнадзора, и правила для гостей будут написаны на трех языках - русском, английском и финском, - рассказал руководитель парка Александр Артемьев.

Заскучала по гостям и старинная Кинерма, признанная самой красивой деревней России (а особенно любят ее иностранцы). Ветвистая дорога, по краям которой уже буйствует зелень и вовсю цветет черемуха, выводит к традиционным карельским домам. Вся деревня - как на ладони и словно игрушечная.

Первое письменное упоминание о Кинерме относится к 1563 году. А вообще ее бы не было, если бы не Надежда Калмыкова и ее сестра Ольга Гоккоева. Именно они вдохнули жизнь в умирающий населенный пункт, дали ему шанс на будущее.

Сегодня Кинерма - это комплексный памятник истории. В деревне всего 16 традиционных карельских домов, из них шесть - памятники архитектуры. Здесь сохранено внутреннее убранство: традиционная русская печка с лежанкой, крестьянский стол с лавками у небольших окошек, посудник, настоящий сундук. Но в наличии и современные бытовые удобства, к которым привыкли люди, приезжающие из разных точек планеты: душевая кабина, стиральная машина, бойлер.

Уже работает природный заповедник "Кивач". С ограничениями возобновит деятельность горный парк "Рускеала"

Прогрелись на солнышке и каменные лабиринты на островах Кузова в Белом море. Они, по мнению многих специалистов и туристов, признаны самыми загадочными местами России. Здесь находится восемь древних поселений, два лабиринта и несколько культовых комплексов. Всего на островах обнаружили порядка 800 разнообразных сложений из камня. Смотришь с высоты Русского Кузова вдаль и не видишь никаких границ и очертаний, только как море встречается с небом. Свою песню монотонно гудят камни, и непонятно, по каким законам природы на них растут крупные белые ромашки.

- К сожалению, на сегодняшний день пока есть ограничения для людей, приезжающих из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Мурманской областей. Это регионы, где большое количество заболевших коронавирусом, - рассказывает исполняющий обязанности начальника управления туризма Карелии Иван Кипрухин. - Ждем снятия ограничений. Как только это случится, сможем принимать с удовольствием жителей из всех регионов России.

Сегодня туристические объекты работают с ограничениями. Путешественников заселяют в коттеджи или гостевые дома с отдельным входом. Для них не действует шведский стол, завтрак принесут в дом или организуют питание на открытых верандах. В первые недели все должны быть в масках и перчатках. Средства индивидуальной защиты предоставят при входе на туристический объект. Кафе там тоже откроются, но будут продавать еду на вынос. Но снятие ограничений на передвижения, хочется верить, не за горами.