Корабли Балтфлота уничтожили "врага" крылатыми ракетами "Калибр"

Отряд боевых кораблей условного противника уничтожили малые ракетные корабли Балтийского флота на маневрах в морских полигонах у калининградского побережья.

Выход в море был плановым, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Корабельная ударная группа в составе МРК "Советск" и "Мытищи" выполнила электронные ракетные пуски крылатыми ракетами "Калибр".

Оба корабля вели стрельбу одновременно, используя ракетные комплексы "Калибр-НК". Мишени, имитирующие "вражеские" корабли, а также береговые цели, расположенные на значительном удалении, были успешно поражены, хотя для усложнения задачи экипажам была искусственно создана сложная помеховая обстановка.

Корабли также совместно отразили воздушный налет с помощью ствольной артиллерии и отработали постановку радиоэлектронных помех. Затем экипажи провели ряд корабельных учений - по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, организации взаимодействия и связи между кораблями.