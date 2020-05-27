"Ленфильм" представит интернет-премьеру фильма "Чужая жизнь"

28 мая "Ленфильм" представит интернет-премьеру картины "Чужая жизнь", сообщает пресс-служба киностудии.

"Чужая жизнь" для режиссера Виктора Татарского - это первая полнометражная работа. Картина снята в жанре психологического триллера. Ленту высоко оценили на Берлинском международном фестивале в 2019 году, также картина была удостоена Приза зрительских симпатий на Фестивале европейского кино в германском городе Зельб и фестивале "Западные ворота" в Пскове.

Сюжет строится вокруг взаимоотношений молодой пары Влада (роль исполняет Алексей Митин) и Юлии (Дарья Ленда), которые уезжают на отдых в уединенное место. Но спокойная жизнь длится недолго. Поведение Влада начинает меняться и жизнь Юлии превращается в кошмар.

Фильм снят по сценарию Ирины Гусевой, написанному пять лет назад. Некоторые детали создатели ленты осовременили, но вся интрига сохранена.

Съемки проходили на территории загородного клуба в Приозерском районе Ленинградской области. Каждый день бутафоры преобразовывали площадку, например, свежевыкрашенный забор к концу фильма превращается в старую обветшалую ограду, а в уединенной бухте появляются старые прогнившие лодки.

"В итоге получилось так, что в начале фильма уютный домик в уединенной бухте, по мере развития сюжета становится местом зловещим. А рай превращается в ад", - приводит пресс-служба "Ленфильма" слова художника-постановщика картины Сергея Зайкова.

Премьера фильма была намечена на март 2020 года, но из-за непростой эпидемической ситуации ее пришлось отложить.