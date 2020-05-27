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27.05.2020 17:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Минздрав Коми по суду вернет деньги, потраченные на лекарства ребенку

Текст: Светлана Цыганкова

Министерство здравоохранения Республики Коми обязали вернуть средства, которые потратила семья на приобретение лекарств для ребенка-инвалида. Данное решение - ведомство пыталось его оспорить, оставили без изменения. Об этом в среду сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

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Жительница Ухты обратилась в прокуратуру, пожаловавшись на нарушение прав на льготное лекарственное обеспечение. Контрольное ведомство установило, что ее ребенок в силу имеющегося заболевания и инвалидности обязан обеспечиваться льготным лекарством. Однако мама не смогла получить в аптеке по выписанному рецепту препарат. Две упаковки она приобрела за свой счет, потратив семь тысяч рублей. От замены лекарства отказалась, потому что это ухудшало состояние здоровья ребенка.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с Минздрава Коми сумму, которую женщина потратила на покупку препарата и компенсацию морального вреда в размере десяти тысяч рублей.

Министерство обжаловало решение в Верховном суде Республики Коми. Однако тот оставил жалобу без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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