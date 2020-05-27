В Петербурге мошенники похитили с банковских карт 20 миллионов рублей

Крупную аферу организовала группа телефонных мошенников в Санкт-Петербурге.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники осуществляли SMS-рассылку на мобильные телефоны граждан с текстом "Ваша карта заблокирована. Для получения информации необходимо связаться по телефону... " Схема мошенничества старая, но, как выяснилось, все еще действующая. Владельцы номеров перезванивали на указанный в SMS номер и сообщали операторам, которые представлялись работниками службы безопасности банка, свои банковские реквизиты. А со счетов доверчивых граждан похищались деньги.

Роли в группе были четко распределены. Рассылка производилась посредством специальной программы, которую разработали двое соучастников, обладающие навыками программирования. Номера телефонов генерировались программой, поэтому география получателей SMS была обширна и включала различные регионы страны. Один из сообщников предоставил для незаконных действий около пяти тысяч сим-карт, оформленных на несуществующих лиц. Для импровизированных кол-центров использовались арендованные на 3-5 дней квартиры в Санкт-Петербурге.

Известно, что мошенники обманули около двухсот человек. Ущерб составил около двадцати миллионов рублей.

Полицейскими задержаны пятеро подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор криминальной схемы.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов и в кол-центре изъято полторы тысячи сим-карт, мобильные телефоны, GSM-модемы, портативные компьютеры, смартфоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Двое задержанных заключены под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.