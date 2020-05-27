Петербургский театр "Буфф" поздравит горожан новым мюзиклом

В день основания Санкт-Петербурга, 27 мая, театр "Буфф" поздравит жителей города музыкальным спектаклем "Маленькие истории Большого Города". Он будет показан в режиме онлайн в 19.00 на канале театра в YouTube, а также в официальных группах театра в соцсетях, где видео сохранится в течение суток.
"Маленькие истории Большого Города" - мозаика из нескольких историй, произошедших в Северной столице с молодыми людьми.
Автор постановки, режиссер Михаил Смирнов, предложил зрителям прогуляться по любимому городу и увидеть его по-новому. Однако спектакль "Буффа" не о Петербурге, а скорее о его жителях, в которых многие зрители узнают себя, а гости города - истинных петербуржцев.
Знаменитые музеи, шедевры архитектуры, рок-клуб и популярные караоке-бары станут декорациями действия. О том, как они влияют на мироощущение и жизнь горожан, зрители узнают из спектакля.