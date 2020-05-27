Петербургский театр "Буфф" поздравит горожан новым мюзиклом

"Маленькие истории Большого Города" - мозаика из нескольких историй, произошедших в Северной столице с молодыми людьми.

Автор постановки, режиссер Михаил Смирнов, предложил зрителям прогуляться по любимому городу и увидеть его по-новому. Однако спектакль "Буффа" не о Петербурге, а скорее о его жителях, в которых многие зрители узнают себя, а гости города - истинных петербуржцев.

Знаменитые музеи, шедевры архитектуры, рок-клуб и популярные караоке-бары станут декорациями действия. О том, как они влияют на мироощущение и жизнь горожан, зрители узнают из спектакля.