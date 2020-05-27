У пяти сотрудников администрации Калининграда нашли коронавирус

Пятерым сотрудникам администрации Калининграда диагностировали коронавирус. Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщила начальник пресс-службы мэрии Инна Вербицкая.

Четверо пациентов работают в жилищном отделе Ленинградского района, расположенном на улице Фрунзе. Все они сейчас находятся в больнице. Отдел перевели на дистанционный режим работы, помещения продезинфицировали. "Контактные" коллеги ежедневно отчитываются о состоянии своего здоровья.

Пятый пациент - это сотрудник комитета муниципального контроля, расположенного на улице Карла Маркса. Его положили в больницу, когда он находился в отпуске. С коллегами по работе пациент не контактировал.