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27.05.2020 12:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В канун Дня библиотек гендиректор РНБ пообщался с читателями

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Накануне Общероссийского Дня библиотек генеральный директор Российской национальной библиотеки Александр Вершинин в режиме онлайн провел открытую пресс-конференцию с читателями.

Он напомнил, что сам праздник был учрежден указом президента России Бориса Ельцина в 1995 году. А день его определен по дате создания в России первой Императорской публичной библиотеки - она была учреждена в Санкт-Петербурге Екатериной II 27 мая 1795 года. Так что сегодня РНБ, или как ее по традиции называют старожилы города, "Публичка", отмечает 225 лет.

- Когда я пришел сюда работать, меня поразило, с какой любовью сотрудники РНБ относятся к своей истории, - отметил Александр Вершинин.

Этой любовью они заразили и своего нового генерального директора, который даже начал писать регулярные колонки про историю библиотеки.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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- Одна из последних была посвящена тем вызовам, с которым сталкивалась библиотека за свою долгую жизнь, - напомнил Александр Вершинин. - Речь идет о холере, этой "азиатской гостье", как ее называли в Петербурге и поискам лекарств от нее.

В частности, Александр Вершинин процитировал воспоминания Владимир Одоевского 1831 года о тогдашнем директоре библиотеки Алексее Оленине, который "с мужеством и хладнокровием"боролся с наступающей заразой.

Новые вызовы сегодняшнего дня заставили РНБ искать новые формы работы.

- Планы сейчас составляются без указывания дат, - заметил Александр Вершинин, - ведь работа в дистанционном режиме, с соблюдением социальной дистанции, не позволяет составить точные прогнозы.

Более 200 сотрудников БНБ переведены на удаленный режим, закрыты читальные залы, но библиотека и в сегодняшних условиях должна выполнять заключенные контракты (а их в РНБ сейчас порядка 160), поэтому многие сотрудники бухгалтерии библиотеки, а также служб обеспечения ее жизнедеятельности, вынуждены оставаться на своих рабочих местах. Разумеется, с соблюдением всех норм безопасности.

Генеральный директор подчеркнул: даже отмена режима самоизоляции 31 мая не означает, что 1 июня библиотека вернется к своему обычному формату работы, это произойдет постепенно.

- Точек входа в нашу РНБ очень много, - отметил Александр Вершинин. - Мы запустили новую мобильную версию нашего сайта, продолжаем оцифровывать документы. Учитывая, что в библиотеке почти 39 миллионов единиц хранения, процесс это небыстрый. Наша важнейшая задача сегодня - ускорить освоение электронного пространства. Мы говорим об искусственном интеллекте, потому что сегодня далеко не все наши сервисы автоматизированы. Они не выдают автоматически ту информацию, которую хотел бы получить читатель, и работают в режиме отложенного выполнения запроса. То есть сначала пользователь пишет заявку, потом ее читают и набирают текст, потом направляют в нужный отдел. Это практически ручной труд. А нашим читателям уже хотелось бы иметь мгновенные ответы на свои запросы. Информационно-справочная служба может быть заменена искусственным интеллектом. Читатели уже сегодня нередко задают нам вопрос: не робот ли с ними на связи.

Однако заменить искусственным интеллектом сотрудников библиотека не намерена: ведь общение по поводу книг - это одна из самых человечных из всех профессий.

- Важно освободить людей от рутины, предоставив им возможность для творчества, - подчеркнул Вершинин.

Большой блок вопросов касался перспективных планов и развития библиотеки. Александр Вершинин рассказал читателям, как идет ремонт исторических зданий, в том числе - и аварийного, на Фонтанке, 36. Сообщил о том, что, помимо второй очереди на Московском проспекте - нового здания, в которое уже переехала большая часть библиотечных фондов, - в стратегических планах возведение третьей очереди.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Городские власти предоставили нам участок площадью более 10 тысяч квадратных метров, расположенный за нашим зданием на Московском проспекте, - сказал Вершинин. - Мы уже зарегистрировали его на праве безвозмездного бессрочного пользования, все юридические вопросы урегулированы. Дело за "малым" - провести проектные работы и построить это здание, где планируется разместить современное хранилище с технологиями искусственного интеллекта, основанными на использовании компьютерного зрения, обработке естественного языка, распознавании и синтезе речи и т. д. Без такой начинки было бы бессмысленно его проектировать. Хотя там, конечно, будет и технологичное хранилище для материальных источников.

Спрашивали читатели и о том, как попасть на работу в РНБ, и насколько перспективна эта профессия сегодня. Александр Вершинин ответил, что путь в сотрудники "Публички" традиционен - резюме и экспертная оценка, после чего соискателя ждет собеседование с руководителем. Что касается перспектив, то многие архивисты, библиотекари, программисты и прочие "информационщики", поработавшие в РНБ, приобретают бесценный опыт.

О том, как планирует генеральный директор отметить профессиональный праздник, так счастливо совпавший с юбилеем библиотеки, Александр Вершинин ответил так:

- Пышных торжеств не будет. Разумеется, будут поздравления, награды самым достойным сотрудникам, будут отмечены их заслуги.

По словам гендиректора, День библиотек - праздник для профессионального общения. Именно этому общению, хотя бы и в виртуальном виде, он и планирует предаться, как и его многочисленные коллеги.

Общество Образование Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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