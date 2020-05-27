Власти Мурманской области собираются восстановить Кольскую сверхглубокую скважину - уникальный объект времен СССР в Печенгском районе Заполярья. В свое время благодаря ей ученые смогли получить образцы горных пород с глубины более 12 километров. Теперь скважине предстоит стать местной достопримечательностью.

- По этому объекту к нам постоянно поступают запросы от туристических групп, приезжающих в область, - говорит вице-губернатор региона Ольга Кузнецова. - Восстановление Кольской сверхглубокой скважины вошло в концепцию проекта по развитию туризма и созданию туристического комплекса в поселке Лиинахамари.

Сегодня Кольская сверхглубокая рассматривается как достопримечательность региона, которая наряду с другими объектами способна привлекать в Заполярье туристов. Однако весь технологический комплекс скважины полностью разрушен. Для того чтобы этот объект стал привлекательным для гостей Заполярья, его необходимо восстановить из руин. По словам Ольги Кузнецовой, региональные власти рассматривают вариант передачи Кольской сверхглубокой в федеральную собственность. Это облегчило бы финансирование ее восстановления.

Кольской экспериментальной опорной сверхглубокой скважине нет равных во всем мире. В 1997 году она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое глубокое вторжение человека в земную кору. В результате бурения, которое с перерывами велось с 1970 по 1991 год, глубина скважины составила 12261 метр, до сих пор этот результат никому не удалось превзойти. Анализируя полученные с ее помощью данные, ученые пришли к выводу, что жизнь на планете Земля возникла на полтора миллиарда лет раньше, чем предполагалось. На глубинах, где не должно было быть никакой органики, обнаружили 14 видов окаменевших микроорганизмов.