В Петербурге разрушается уникальный подземный комплекс

Многие петербуржцы, которым доводилось бывать в дендропарке Лесотехнического университета имени Кирова, обращали внимание на странные поросшие мхом бетонные конструкции. Это следы так называемых стаканов командного пункта "Нева", одного из самых секретных военных объектов блокадного Ленинграда. Сейчас объект затоплен и находится под угрозой разрушения. Об этом журналу "Родина", который выпускается "РГ", рассказал наш читатель Владимир Ерешкин, он уже не один год пытается добиться превращения уникального объекта в музей.

Усадьба с подземельем

...1943 год. Ленинград в осаде. Командование Ленинградского фронта базируется в Смольном. Ключевые для города решения принимаются в бункере, сооруженном недалеко от здания Смольного института еще в 30-х годах. Здесь заседали первый секретарь Ленинградского обкома и горкома Андрей Жданов и командующий Ленинградским фронтом Леонид Говоров.

До сих пор неизвестно, к каким исходам готовилось командование в то время, но в 1943 году в Ленинграде началось строительство нового подземного объекта. Он получил название "Командный пункт "Нева".

Этот объект десятилетиями будоражил умы мальчишек, узнавших о нем в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. В одном из залов музея на небольшом стенде представлены макеты небольших домиков. Один - каменный, похож на усадьбу XVIII века, другой - деревянный. Взглянет незнакомый с тематикой человек и подумает, что тут когда-то жили представители не очень богатого дворянского рода. Но сами домики - это так, декорация. Под землей был построен самый настоящий бункерный комплекс. Именно там и должна была находиться ставка командующего Ленинградским фронтом.

Макет деревянного дома с подземными помещениями. Фото: Военно-исторической музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

До последнего времени было неясно, где конкретно располагался КП "Нева". Например, в 90-х годах диггеры безуспешно искали его в Шуваловском парке. Сейчас уже точно известно, что объект - на Выборгской стороне, на территории Лесотехнического университета.

Стройгенлан строительства КП "Нева". Фото: Военно-исторической музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

- Технологией строительства КП в своих записках поделился подполковник Анатолий Петров, который руководил созданием объекта. Сложность состояла в том, что командный пункт должен был быть подземным, а грунтовые воды на выбранном месте строительства очень высоки. Поэтому выработали следующую технологию. Сперва отрывали неглубокий котлован до уровня грунтовых вод. В нем закладывали арматуру и опалубку для создания пола и стен бункера на полную высоту. После заливали раствором. Когда бетонный цилиндр-стакан был готов, его подкапывали и постепенно опускали в грунт. После монтировали стенки-переборки, необходимое оборудование, - рассказывает историк, краевед Василий Бочаров. Он уже несколько лет изучает объект "Нева".

Бункеры командного пункта «Нева» были способны выдержать попадание 500-килограммовой авиабомбы

От идеи обустроить на объекте привычные прямоугольные комнаты отказались: при той же площади в случае компоновки помещений в круг выходила экономия стройматериалов до 30 процентов. Инженеры исхитрялись как могли. Например, чтобы сделать гидроизоляцию, стены и дно обкладывали мешковиной, пропитанной битумом, который изыскивали по всему Ленинграду.

Как выглядел бункер

Сами "стаканы" - их, кстати, было возведено семь штук - это одноэтажные объекты, заглубленные на 10 метров, площадь каждого около 80 квадратных метров при внешнем диаметре 13 метров. Бункеры командного пункта "Нева" были способны выдержать попадание 500-килограммовой авиабомбы. Роль защиты выполняли бетонная подушка двухметровой толщины и грунтовая обваловка. Бункер, который предназначался для командующего и ближайших сотрудников его штаба, представлял собой пару соединенных переходом "стаканов", над которыми в качестве маскировки была возведена каменная постройка, стилизованная под дворянскую усадьбу.

Еще над двумя "стаканами" построили легкие деревянные домики. Оставшиеся объекты замаскировали под клумбы. В парке проложили дорожки, высадили деревья. Сроки были поистине ударными. Строительство началось весной 1943 года и закончилось к ноябрю.

Мрамор и бархат

Акварель из проектной документации. Так должен был выглядеть вестибюль в одном из "стаканов" КП "Нева". Фото: Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

В фондах Артиллерийского музея хранятся акварельные эскизы проектных интерьеров командного пункта. Стены планировалось выложить мрамором, украсить витражами, кабинеты оборудовать удобной мебелью в стиле, напоминающем ар-деко.

Так, согласно проектной документации, должна была выглядеть адьютантская. Фото: Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Такой роскоши не было даже в бункере Жданова! Но установили ли в КП "Нева" изящную мебель и выложили ли стены мрамором, неизвестно. Василий Бочаров полагает, что бункер не был отделан по проекту. По оценкам эксперта, изготовление экземпляров авторской мебели, светильников, витражей, которые в точности бы соответствовали эскизам из проектной документации, заняло бы немало времени.

Так должна была выглядеть спальня. Фото: Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Никаких документов, что такой заказ был направлен в какую-нибудь ленинградскую мастерскую, нет. В то же время сохранились две фотографии, сделанные внутри "Невы" после окончания строительства. На снимках видно, что на полу уложен обычный паркет, стены отделаны простыми деревянными панелями, лишь массивные добротные двери позволяют предположить, что объект предназначен для высокопоставленных персон.

Интерьеры смежных комнат внутри построенного КП "Нева". Фото: Фото предоставлено Владимиром Ерешкиным

У историков, которые изучают судьбу командного пункта, нет ответа на вопрос, использовался ли объект по назначению. Но есть сведения, что в первые годы после окончания Великой Отечественной войны возле домиков дежурили военные, а уже в 60-х годах от этих зданий остались только руины, по которым лазили мальчишки, живущие на Выборгской стороне.

Спасти бункер

- Я об этом объекте узнал от местных жителей, - рассказывает Владимир Ерешкин, депутат муниципального образования Светлановское. Ерешкин признается: слышал о КП "Нева" разное, например, что в 90-х годах туда регулярно наведывались петербургские диггеры за острыми ощущениями.

Сейчас в целях безопасности все входы заварены, так что попасть внутрь невозможно. Но на фотографиях, сделанных в 90-х годах, видно, что бункеры затоплены. Вода поднялась до верхних ступеней винтовых лестниц, ведущих в подземелья.

Так выглядел вход в один из "стаканов" КП "Нева" в девяностые годы Фото: Снимок предоставлен Владимиром Ерешкиным

Территория возле бункеров поддерживается в порядке Лесотехническим университетом имени Кирова. Но за сам КП вуз не отвечает, объекты комплекса хоть и находятся на территории университета, однако к учебному заведению никак не относятся.

"Мы неоднократно посылали запросы, потому что до сих пор не можем узнать, на чьем балансе они находятся, но ответа от Министерства обороны не получили. Теперь принадлежностью объекта озаботилось Росимущество", - сообщили "РГ" в Лесотехническом университете.

В принципе, для спасения КП "Нева" неопределенный статус - не препятствие. Как объяснили в городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, при принятии решения о включении или невключении объекта в перечень выявленных памятников рассматривается только его историко-культурная ценность. Таким образом, сооружение может быть признано объектом культурного наследия, несмотря на отсутствие у него оформленного права владения.

В Петербурге есть позитивные примеры, когда оборонительные объекты получали охранный статус. Так, пять лет назад в реестр объектов культурного наследия регионального значения был включен "Комплекс фортификационных и оборонительных сооружений Ленинграда 1920-1940-х годов", известный любителям военной истории как "Сестрорецкий рубеж".

Владимир Ерешкин инициировал вопрос о том, чтобы и КП "Нева" включили в список объектов культурного наследия. Специалисты эту идею горячо поддерживают. Сейчас "Нева" стоит в очереди на историко-культурную экспертизу, но она двигается медленно.

Прямая речь

Всеволод Пежемский, руководитель Археологического клуба Петербурга:

- Недавно силами волонтеров был восстановлен бункер адмирала Трибуца на Аптекарском острове. Но бункер находился в относительно хорошем состоянии. Надеюсь, что в перспективе он станет филиалом Музея обороны Ленинграда. Командный пункт "Нева" стараниями общественников восстановить невозможно, там требуется серьезный ремонт и охранный статус. Но если это будет сделано, то комплекс может стать очень ярким музеем, который, я уверен, только украсит Петербург.

...Самые сложные вопросы здесь - в каком реально состоянии находится комплекс и не разрушится ли он к тому моменту, когда его все-таки признают памятником. На эти вопросы ответа пока ни у кого нет.

"РГ" и журнал "Родина" продолжат следить за судьбой командного пункта "Нева".