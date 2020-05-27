Власти Вологодской области создали интерактивную карту ремонта дорог. В нее включены 300 объектов общей протяженностью 900 километров. Все они должны быть отремонтированы в 2020 году.

Это мосты, улицы, дороги федерального, регионального и местного значения, площадки для отдыха автомобилистов и многое другое. Для удобства они разделены по цветам, исходя из источников финансирования: серые - это трассы, которые ремонтируются за счет средств федерального дорожного фонда, красные и желтые - по федеральному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", синие - в рамках регионального проекта "Дороги 35".

Ресурс устроен просто. Достаточно кликнуть на любую из иконок - и появится информация с наименованием объекта, протяженностью и стоимостью ремонта. Кроме того, в строке поиска можно сделать выборку по каждому району или городу и посмотреть планы по ремонту дорог на конкретной территории. На карте отмечены не только крупные объекты в городских агломерациях, но и дороги на сельских территориях.

На заметку

Интерактивную карту ремонта дорог Вологодской области можно найти на сайте губернатора.