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27.05.2020 14:09
Проект: В регионах

Дорога в один клик

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 113(8167)
Власти Вологодской области создали интерактивную карту ремонта дорог. В нее включены 300 объектов общей протяженностью 900 километров. Все они должны быть отремонтированы в 2020 году.
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
На Вологодчине начался масштабный ремонт дорог

Это мосты, улицы, дороги федерального, регионального и местного значения, площадки для отдыха автомобилистов и многое другое. Для удобства они разделены по цветам, исходя из источников финансирования: серые - это трассы, которые ремонтируются за счет средств федерального дорожного фонда, красные и желтые - по федеральному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", синие - в рамках регионального проекта "Дороги 35".

Ресурс устроен просто. Достаточно кликнуть на любую из иконок - и появится информация с наименованием объекта, протяженностью и стоимостью ремонта. Кроме того, в строке поиска можно сделать выборку по каждому району или городу и посмотреть планы по ремонту дорог на конкретной территории. На карте отмечены не только крупные объекты в городских агломерациях, но и дороги на сельских территориях.

На заметку

Интерактивную карту ремонта дорог Вологодской области можно найти на сайте губернатора.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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