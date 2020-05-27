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27.05.2020 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Астраханку арестовали за избиение и укусы младенца

Текст: Роман Мерзляков (Астрахань)

Астраханские следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, подозреваемой в истязании дочери, сообщает пресс-служба областного СК.

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По версии силовиков, в мае подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя в квартире в Кировском районе города, побила своего четырехмесячного ребенка. Молодая женщина наносила девочке удары руками по голове и туловищу, а также кусала ее за лицо.

Младенец находится в медицинском учреждении, решается вопрос об изъятии девочки из семьи и помещении ее в реабилитационный центр, а также лишении матери родительских прав.

Подозреваемую посадили под домашний арест. Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК по Астраханской области Ибрагима Могушкова.

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