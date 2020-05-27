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27.05.2020 10:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Моя вахта еще не кончилась"

Врачи "ковидного" госпиталя разлучаются со своими семьями ради пациентов
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Крым № 112(8166)
По решению крымского минздрава 7-я горбольница Симферополя весной 2020 года стала госпиталем для лечения больных с COVID-19. Сейчас там передовая боя медиков с вирусом за жизнь и здоровье людей. И работа существенно отличается от традиционной клинической практики, к которой врачи привыкли за годы.
Для лечения некоторых больных иногда приходится привлекать смежных специалистов. Фото: Пресс-служба минздрава РК Для лечения некоторых больных иногда приходится привлекать смежных специалистов. Фото: Пресс-служба минздрава РК
Для лечения некоторых больных иногда приходится привлекать смежных специалистов. Фото: Пресс-служба минздрава РК

Отоларинголог Ольга Лашко и нефролог Евгений Гавриленко, лечащие больных с COVID-19, признаются, что до этого им никогда не приходилось трудиться в таких условиях.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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- Раньше мы не сталкивались с этой патологией, - рассказывает Ольга. - Нет наработанных схем: малейшие изменения в тактике лечения приходится согласовывать, корректировать с нашими коллегами - пульмонологами, терапевтами.

- Самое сложное, наверное, сейчас, когда приближается лето, много часов подряд ходить в абсолютно "непродыхиваемой" спецодежде, - признается Евгений. - У меня как врача, осматривающего пациентов, меньше энергетических затрат, чем у младшего и среднего медперсонала, который выполняет назначения и моет полы. Орудовать шваброй в такой одежде - колоссальная физическая нагрузка.

На время несения вахты медики, оставив свои семьи, живут одной большой коммуной в гостинице. По словам Ольги Лашко, штат работающих с больными с COVID-19 медиков в госпитале увеличивался по мере поступления пациентов.

- А их все больше, - рассказывает врач. - У меня, например, 20 пациентов. Как правило, смена длится 12 часов. Трансфер из гостиницы в больницу и назад два раза в день. Одна дежурная смена приезжает, другая уезжает. График достаточно жесткий, особенно для тех, кому выпадают одни ночные дежурства - работать только по ночам крайне сложно.

Фото: Крымский республиканский центр медицины катастроф
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Немного скрашивает эти суровые будни качественное питание.

- Питание - шикарное, кормят вкусно! - отмечает Евгений Гавриленко. - В больнице завтрак, обед и ужин, в гостинице - также. Хочется за это сказать огромное спасибо.

Ольга Лашко работает в госпитале с апреля.

- Моя вахта еще не закончилась, - говорит она. - А вахта длится две недели, потом мы отправляемся в обсервацию на две недели, до получения двух отрицательных посевов. Если поступают новые пациенты и возникает кадровый дефицит, снова заступаем на вахту. Бесспорно, коллеги, работавшие в госпитале с первых дней, имеют возможность после обсервации вернуться на определенный период домой. Но по мере востребованности их могут вновь призвать на работу.

13 из 22 пациентов доктора Гавриленко - медицинские работники.

- Они адекватно относятся к своему положению и даже не вмешиваются в лечение, - поясняет Евгений и, посмеиваясь, добавляет: - Потому что сейчас они - пациенты. Среди остальных больных, особенно тех, кто переносит болезнь в легкой форме, есть те, кто не до конца понимает смысл своего пребывания в больнице. Приходится разъяснять им, что к чему.

Ольга Лашко рассказывает, что у некоторых пациентов случаются эмоциональные срывы, гасить которые приходится медикам.

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- Мы - в коллективе, общаемся с коллегами, у нас масса рабочих вопросов, мы заняты, - поясняет она. - А пациенты, если у них нет сопутствующей тяжелой патологии, минимум две недели находятся в стационаре, не имея возможности выйти на улицу, отсюда и возникает негатив. Впрочем, некоторые, напротив, удивляют крайне доброжелательным отношением. Все зависит от человека.

Для лечения некоторых больных, по словам Ольги, иногда приходится привлекать смежных специалистов. Для последних взаимодействие с пациентом оборачивается двухнедельной обсервацией (до получения двух отрицательных посевов, второй из которых делается на десятый день пребывания в изоляции).

- Вызывали, например, одной пациентке стоматолога, он удалил ей зуб, после чего две недели не видел семью, - рассказывает Лашко. - В обычной жизни мы отводим пациента в поликлинику, где наши коллеги удаляют зуб. Но в нынешних условиях не можем его вывезти ни в травматологический стационар, ни в стоматологический. Находилась в госпитале беременная женщина с COVID-19, ее все время наблюдал акушер-гинеколог.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Говоря о важности соблюдения мер предосторожности, чтобы самому не заразиться и не заразить близких, доктор просит помнить о том, что к самым чудовищным последствиям коварное заболевание приводит у пожилых людей.

- Если мы хотим сберечь наших стариков, необходимо осторожно относиться к визитам к ним и передвижениям, невзирая на то, что режим самоизоляции ослаблен, - призывает Ольга. - Надо очень взвешенно обдумывать все свои контакты. Так, как болеют старики, не болеет никто, и чтобы сохранить им жизнь, наверное, надо пожертвовать своими интересами и желаниями. .

Для лечения некоторых больных иногда приходится привлекать смежных специалистов.

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