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27.05.2020 12:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Число случаев COVID-19 в Ростовской области достигло 4133

Текст: Александр Гавриленко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За последние сутки в Ростовской области зарегистрировано 203 официальных случая заражения коронавирусом - ровно столько же, как и днем ранее. Таким образом, к утру 27 мая общее число заболевших в регионе достигло 4133.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Больше всего новых случаев зарегистрировано в Звереве и Ростове-на-Дону (80 и 49 человек соответственно). Свыше 41 процента из них - люди в возрастной группе от 46 до 65 лет. На каждые 100 тысяч населения области сейчас приходится более 98 больных, сообщает оперативный штаб региона. При этом за последние сутки выздоровели 87 человек, а за все время - 1441 заболевший.

Всего под медицинским наблюдением находится свыше 8,6 тысячи жителей, из них на самоизоляции - 8485. Сняты с медицинского наблюдения 26,9 тысячи человек.

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