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27.05.2020 13:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Госсовет Крыма согласовал приватизацию винзавода "Массандра"

Текст: Алексей Вакуленко
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Депутаты Государственного Совета РК одобрили приватизацию ПАО "Массандра", включив его в план приватизации на 2020 год. Соответствующее решение парламентарии приняли на очередном заседании крымского парламента в среду.

Фото: Михаил Патлис/ТАСС
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Балансовая стоимость имущества подведомственного минсельхоза Крыма предприятия оценена в 627,4 миллиона рублей.

В 2019 году "Массандру", бывшую в федеральном управлении, передали в собственность республики.

В прошлом году спикер Госсовета Владимир Константинов допускал возможность полной приватизации предприятия, ссылаясь на необходимость модернизации его производственной базы. Позже начало продажи "Массандры" в первом квартале 2020 года анонсировал глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, в 2014 году объединение "Массандра" было национализировано решением Государственного совета Крыма. В октябре того же года предприятие передали Управлению делами Президента РФ. Помимо головного завода в Ялте объединение также включает восемь совхозов первичного виноделия, расположенных на землях южного берега Крыма от Судака до Севастополя.

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