Крымчане потребовали создать особо охраняемую территорию на Ойбурском озере

Уже больше года жители сел Поповка и Штормовое в Сакском районе добиваются от властей создания особо охраняемой территории на Ойбурском озере и в его окрестностях. Крымчане хотят сохранить чудом уцелевшие прибрежные ландшафты: дикие песчаные дюны, широкие пляжи, целебное грязевое озеро и краснокнижную флору и фауну западного Крыма.

История борьбы за дикую природу началась в марте прошлого года, когда на песчаной косе между Черным морем и Ойбурским озером собирались построить первую в России креветочную ферму полного цикла. Инвестор взялся за дело и в кратчайшие сроки успел залить фундамент, возвести каркас для металлоконструкций и вырубить краснокнижные деревья по берегам водоема. На этом стройка и закончилась. Местные жители выступили категорически против такого соседства, посчитав, что производство отнимет у них несколько километров чистейших песчаных пляжей и отравит море.

Крымчане проявили в этом вопросе неожиданное единодушие и настойчивость, собрав за неделю более 10 тысяч подписей и придав фактам широкую публичную огласку. В результате под натиском общественного мнения глава Крыма Сергей Аксенов своим решением приостановил строительство на пляже. Позднее инвестор реализовал проект в Раздольненском районе, где у него в пользовании находятся пруды бывшего рыбного хозяйства. Но местные жители решили застраховаться на будущее от подобных инициатив и создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ).

- Жители окрестных сел выразили свое желание создать природный парк регионального значения "Ойбурский". Побережье западного Крыма - лакомый кусок для застройки. С пугающей регулярностью появляются инвестпроекты. А мы хотим оставить это место дикой природе. Таких в Крыму с каждым днем становится все меньше. Пляжи сел Уютное, Штормовое, Южная коса в Мирном, - все эти некогда нетронутые места в настоящее время активно осваиваются. На красивейшую косу Беляус тоже пришел застройщик. Да и инвестор креветочной фермы все-таки не ушел ни с пересыпи, ни с озера. Конструкции он разобрал, но бетонный фундамент остался. Кроме того, у него есть аффилированные компании, которые ведут добычу рачка-артемии на озере, - рассказала координатор общественного Движения в защиту побережья Крыма, жительница Евпатории Маргарита Малашкова.

Она отметила, что местные жители собрали более двух тысяч подписей, что очень много для небольших прибрежных поселков.

- Ситуация уникальная. Обычно люди не хотят создания особо охраняемых природных территорий, боятся ограничений, - добавила Малашкова.

Заручившись поддержкой сельчан, создали рабочую группу из местных жителей и экологов, определили примерные границы парка. Его площадь - девять квадратных километров. Территория включает песчаную косу между поселком Штормовое и селом Поповка, побережье и само соленое озеро. Cами граждане начертили карту и начали обивать пороги различных ведомств. В мае 2019-го инициативу поддержал Росприроднадзор, который официально обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой создать новую охраняемую территорию. Есть согласие Сакской администрации и Штормовской поселковой администрации.

"Администрация Штормовского сельского поселения поддерживает создание ООПТ в тех границах, которые не нарушают права и интересы граждан поселения и готова к сотрудничеству в процессе создания ООПТ "Ойбурский", - говорится в письме местных властей.

- В январе состоялась встреча в минприроды Крыма, - сообщила Маргарита Малашкова. - Ведомство обещало провести комплексное экологическое исследование (КЭО). Чиновники утверждают, что без него запустить процедуру создания ООПТ невозможно. Сначала его проведение поручили одной из активных местных жительниц. Потом же все это взяли на себя - для предварительного ознакомления прислали на пересыпь представителя минприроды и двух ученых. Это тоже непонятно - ведь на данной территории уже велись многолетние наблюдения, что намного ценнее разового КЭО.

В июле 2019 года на основе этих многолетних наблюдений сотрудники Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского и КФУ им. Вернадского подготовили научное обоснование для создания природоохранной зоны: "Создание ООПТ позволит ввести охранный режим, который будет способствовать поддержанию позитивной экологической ситуации в регионе", - говорится в заключении ученых.

Дальше, по словам общественников, минэкологии отправило документы на согласование в республиканские ведомства: минтранс, минсельхоз, минтопэнерго, минкурортов, минимущество, минпром и минстрой.

- В ответ практически все ведомства прислали письма о том, что они не возражают. Против пока только минсельхоз, - уточнила Малашкова.

Тем не менее, в письме "РГ" заместитель министра сельского хозяйства РК Сергей Петелин заявил, что ведомство "не возражает против создания вокруг озера Ойбурского (Сакский район) природоохранной зоны регионального значения при условии сохранения на нем рыбохозяйственной деятельности". При этом чиновник отметил, что среди самих сельчан "нет единого мнения о необходимости создания ООПТ".

Сейчас, по словам Петелина, на озере ведется промышленный лов артемии и хирономид (комаров). Правила рыболовства в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне строго соблюдаются - лов идет с берега "щадящими орудиями" - ручными сачками, в том числе с насосами, и водяными помпами.

Конкурс на право пользования рыбопромысловым участком на озере Ойбурское состоялся в 2017 году. С победителем подписали договор на пять лет - до 2022 года. Но, по сведениям местных жителей, в конце октября договор с владельцем устричной фермы и одновременно с компаниями, ведущими добычу артемии и комара, продлили.

- Шла процедура перевода озера из рыбопромыслового в рыбоводное, и под это дело автоматом продлили аренду. Зная о проектировании ООПТ, они берут и обновляют договор! При этом был сотрудник минприроды, голосовал "за", - сообщают местные жители.

Ученые и экологи отмечают недопустимость застройки этой территории. "Застройка песчаной косы вызовет необратимые процессы, нарушит баланс наносов на побережье, уменьшится широта песчаной косы. В конечном итоге это будет способствовать ее постепенному уничтожению. Недопустимо запланированное выделение земельных участков для жилой застройки по берегам озера, поскольку оно отнесено к запаснику целебных грязей Крыма", - отмечают специалисты.

В минэкологии считают, что местные жители недостаточно осведомлены, чем им грозит появление объекта ООПТ неподалеку от их домов. Впрочем, у сельчан будет еще одна возможность высказаться. В ближайшее время должны пройти общественные слушания, на которых они сами решат, готовы ли дальше бороться за Ойбурское озеро. Также чиновники Минэкологии заверяют, что в первом полугодии 2020-го будут проведены дополнительные научные исследования и еще один опрос общественного мнения местных жителей по этому вопросу.

Официально

Алла Архангельская, заместитель министра экологии и природных ресурсов РК:

- Вопрос о создании ООПТ на озере Ойбурское является актуальным, но требует дальнейшего рассмотрения и проведения дополнительных мероприятий. На планируемой к созданию ООПТ территории располагаются земельные участки сельхозназначения, находящиеся в частной собственности и аренде. В минприроды Крыма поступила часть ответов от правообладателей земельных участков на территории между селами Поповка и Штормовое об отказе в согласовании создания ООПТ.

Территория пляжной косы и территория вокруг озера отнесена к подзоне отдыха и рекреации с возможностью использования ее рекреационного потенциала для привлечения отдыхающих.

Кстати

Из комплексного экспертного заключения сотрудников Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского и Крымского федерального университета им. Вернадского:

"На территории проектируемого парка произрастает более 570 видов высших сосудистых растений. В их числе редкие не только для Крыма, но и для всего Черноморского побережья виды, включая 14 особо охраняемых растений. В числе редких видов примечателен повой сольданелловый, который еще недавно считался вымершим в Крыму. Песчаные косы западнее Евпатории, где он произрастает, интенсивно осваиваются, растительный покров уничтожается, поэтому песчаная коса в районе озера Ойбурское может быть последним местом произрастания этого редкого, особо охраняемого вида на полуострове.

В районе озера обитает 18 редких птиц, занесенных в Красные книги России и Крыма, четыре вида пресмыкающихся, четыре вида редких насекомых. К примеру, местообитание пчелы-кукушки в этом месте Крыма - единственное в Европе.

Первые упоминания об исцелении грязями Ойбурского озера встречаются еще в трудах древнегреческого ученого Геродота (V в. до н. э). Интенсивное хозяйственное использование территории вокруг озера вызовет загрязнение его вод, что недопустимо, поскольку самоочищение не происходит".