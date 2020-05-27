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27.05.2020 18:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Кубани начнут тестировать на коронавирус домашних животных

Текст: Александр Ершов
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Краснодарском крае в самое ближайшее время специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора собираются приступить к проведению исследований на COVID-19 у домашних животных. Об этом говорится в информации, опубликованной в среду на официальном сайте ведомства.

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
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Как выяснилось, из-за с большого числа обращений от владельцев домашних животных, подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "Краснодарская МВЛ" имеет возможность проведения диагностических исследований проб биологического материала (оно будет получено от домашней живности) на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Для чего предполагается использовать тест-системы, разработанные специалистами ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных".

При этом говорится, что Всемирная организация здравоохранения животных не рекомендует проведение широкомасштабных исследований, однако считает необходимым начать выборочную диагностику для оценки и снижения рисков эмерджентной болезни в области взаимодействия человек-животное-окружающая среда.

По информации Россельхознадзора, основанием для их проведения может стать, в первую очередь, тесный контакт животного с инфицированным COVID-19 человеком. Кроме того, тестирование рекомендовано для животных, проявляющих клинические признаки респираторного заболевания, вызванного коронавирусом (выделения из носа, затрудненное дыхание, кашель, рвоту или желудочно-кишечную болезнь).

Также в ведомстве подчеркивают, что решение о тестировании животных (исследования будут проводиться на коммерческой основе) принимается представителями государственной ветеринарной службы субъекта РФ.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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По словам специалистов Россельхознадзора, по мере распространения COVID-19 "в человеческой популяции, существует возможность заражения животных в результате тесного контакта с инфицированными людьми. Так, сегодня во Всемирной организации здравоохранения животных "нотифицированы случаи коронавирусной инфекции у домашних собак и кошек, и тигра, содержавшегося в зоопарке".

А ученые из Ветеринарного исследовательского института Китайской академии наук (Харбин) установили, что коронавирус не поражает свиней, домашнюю птицу (кур и уток), но воздействует на хорьков, кошек, а также собак. Китайские биологи пришли к выводу, что кошки являются наиболее восприимчивыми к COVID-19.

Однако, говорится в информации ведомства, согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных, в настоящий момент отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собаки, кошки). Распространение заболевания, по мнению ученых, происходит главным образом за счет прямой передачи вируса от человека к человеку. 

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