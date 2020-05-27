Под Волгоградом уничтожили 30 мин времен войны

Саперы уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

30 минометных снарядов обнаружили рядом с хутором Донской Городищенского района. Находку сделали поисковики, занимающиеся подъемом останков солдат. Заявка на разминирование поступила в мотострелковое соединение.

Так как снаряды находились на безопасном расстоянии от населенного пункта, саперы уничтожили их на месте накладным зарядом.

С начала года военные провели более 20 занятий с поисковыми отрядами Волгоградской области и представителями общественности по соблюдению требований безопасности при нахождении взрывоопасных предметов.