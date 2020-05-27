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27.05.2020 13:36
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

“Ротор” вернулся в премьер-лигу

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Российская газета - Неделя - Юг России № 113(8167)
Российский футбольный союз принял решение остановить розыгрыш первенства Футбольной национальной лиги и зафиксировать результаты после 37 туров. Пандемия сделала нецелесообразным продолжение турнира. Победителем оказался волгоградский "Ротор", c 56 очками расположившийся на первом месте. Вместе с ним в премьер-лигу, возможно, поднимутся и подмосковные "Химки", отставшие на два балла. Но у этого клуба пока нет ясности с финансами.
Фото: ФК "Ротор" Фото: ФК "Ротор"
Фото: ФК "Ротор"

Волгоград один из самых спортивных городов России. По посещаемости местная арена была не просто лучшей в ФНЛ - на домашние игры "Ротора" ходило примерно столько же народа, сколько на все остальные матчи в туре первого дивизиона. Да и в РПЛ лишь четыре клуба имеют лучшую заполняемость стадиона: "Зенит", "Ростов", "Краснодар" и "Спартак". ЦСКА и "Локомотив" позади. Причем, в соперниках у волгоградцев были отнюдь не гранды отечественного футбола, а "Шинник", "Нефтехимик" и другие скромные коллективы.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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В 2004 году "Ротор" покинул премьер-лигу и начал скитание по дну футбольной пирамиды. Тут и долгие годы в зоне "Юг" второго дивизиона, и банкротство с потерей профессионального статуса, и выступление в любительской лиге среди деревенских команд. Уже выросло поколение болельщиков, которые знают о победе над "Манчестером Юнайтед" и битвах за чемпионство со "Спартаком" только понаслышке.

- Я хочу поздравить всех болельщиков "Ротора", любителей футбола в Волгограде. Мы знаем, что это очень важно для вас и для нас. Многие ждали этого момента 16 лет. Вы заслужили это событие своей любовью. Ни в одном матче мы не остались без поддержки: и на домашней арене, и в выездных матчах, - сказал правый защитник команды Антон Пискунов.

Большинство игроков все же остались огорчены остановкой турнира. Все-таки при победе на поле эмоции были б ярче. А так, получается, стали чемпионами, сидя на карантине. Но осталось удовлетворение от проделанной работы.

- Настроение прекрасное после такой новости. Я был дома, прочитал об этом в нашей группе в соцсети. Искренне порадовался. Мы целый год посвятили этому. Эмоции от победы не могут приесться. Сделал дело - и думаешь о следующем сезоне. Надеюсь, мы сможем достойно выступить с клубом в премьер-лиге, - говорит капитан "Ротора" Азат Байрыев.

Команду к вершине в этом сезоне вели три тренера: местные Павел Могилевский и Игорь Меньщиков, а после них белорус Александр Хацкевич.

- Прочитал новость, как и все. Обрадовался за команду, город и болельщиков, которые так долго ждали. Клуб закрыли, создали новую команду. И постепенно шли, улучшали финансовые и бытовые условия, построили базу, где можно тренироваться, - вспоминает старожил команды, один из немногих местных воспитанников Илья Ионов. - Хочу поблагодарить каждого болельщика за поддержку. И в трудные минуты нас поддерживали. Мы этого добились вместе с вами!

Кстати

Чемпионаты остановлены и в других видах спорта. Так, мужская ватерпольная команда "Спартак-Волгоград" получит серебряные медали, а женская - бронзовые. В чемпионате России по гандболу среди женщин первое место в четвертый раз подряд получил "Ростов-Дон". 

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