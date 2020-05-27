Власти Севастополя объявили о планах создания ботанического памятника природы регионального значения "Фисташки у бухты Круглой". Сейчас результаты комплексного экологического обследования территории проходят общественные обсуждения, которые продлятся до 14 июня. И уже этим летом территория может получить особо охраняемый статус.

Площадь будущего памятника природы составит 7,58 гектара. Он будет включать два участка. Один из них - свободный участок дикого побережья на мысе Песчаный, площадью 3,7 гектара, горожане используют для отдыха и пикников. Здесь, по подсчетам экологов, произрастает 45 экземпляров фисташки туполистной и 12 можжевельника дельтовидного. Другой - в районе улицы Челнокова площадью 3,9 гектара, где выявлено 557 фисташковых деревьев. Это крупнейшая популяция фисташки туполистной в прибрежной зоне Севастополя, отмечается в материалах комплексного экологического обследования. Возраст большинства деревьев составляет от 100 до 300 лет, а некоторым крупным экземплярам около 400 лет.

Однако территорию с реликтовой краснокнижной рощей в украинские годы разделили на участки для индивидуальной и многоэтажной жилой застройки. Местами начались строительные работы, но роща пока остается нетронутой.

Всего в зону будущей ООПТ попало 17 наделов для индивидуальной жилой застройки по 10 соток каждый и один крупный участок для строительства многоквартирных домов площадью более трех гектаров. Его арендует у города компания "Декор", намеренная возвести жилой квартал с 11-этажными домами, гаражными боксами и парковками.

Летом прошлого года застройщик получил разрешение на строительство. Но общественники и местные жители встали на защиту рощи и получили поддержку городских властей. "Фисташки у бухты Круглой" включили в закон Севастополя о перспективных ООПТ, принятый в сентябре 2019 года, Севприроднадзор начал готовить документы для придания роще статуса памятника природы.

На днях от бдительных местных жителей поступил сигнал: на участке началась вырубка. На место выехала городская комиссия, но попасть на огороженную территорию чиновники смогли только с полицией.

- Мы проверили место застройки, обнаружили несколько срубленных деревьев и пни. Когда произошла вырубка - неизвестно, - рассказал вице-губернатор Севастополя Денис Солодовников.

По словам вице-губернатора Севастополя Владимира Базарова, в границы предполагаемой ООПТ вошли две трети участка, выделенного под застройку. Севприродназор открыл общественные обсуждения проекта - они проходят в дистанционном формате, участникам предлагают проголосовать "за" или "против" создания памятника природы. По завершении документы направят на согласование в минприроды РФ, после чего утвердят границы ООПТ. Кроме того, будут внесены изменения в проект планировки и межевания территории в районе бухты Омега (Круглой), утвержденный правительством города в начале 2019 года.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил еще раз пересчитать деревья, чтобы в случае вырубки предъявить претензии владельцам участков. Он также сообщил, что правительство города планирует выкупить землю у частников для создания ООПТ.

Как проголосовать

Общественные обсуждения проводятся на сайте Севприроднадзора. Там опубликованы материалы о создании памятника природы "Фисташки у бухты Круглой" и лист голосования.

Справка "РГ"

Фисташка туполистная занесена в Красную книгу России как редкий вид, имеющий очень древнее, реликтовое происхождение. В РФ встречается в прибрежном поясе на территории Севастополя, Республики Крым и Краснодарского края. Это листопадное дерево высотой до 10 метров с ветвистым стволом, имеет мелкие плоды бирюзового или желто-красного цвета. Продолжительность жизни достигает 1000 лет.

В предложенных границах памятника природы "Фисташки у бухты Круглой" произрастает 602 фисташковых дерева, а в охранной зоне - еще 270. Территорию предлагается рассматривать как целостный природный и культурный комплекс, поскольку на ней также сохранились остатки хоры Херсонеса, три сооружения античного периода включены в список объектов культурного наследия.