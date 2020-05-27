Служба безопасности ГУП РК "Черноморнефтегаз" раскрыла крупное хищение

Служба безопасности ГУП РК "Черноморнефтегаз" совместно с полицией Крыма по горячим следам раскрыла крупное хищение бетонных плит с объектов предприятия. За время майских праздников злоумышленники успели демонтировать, вывезти и продать 107 железобетонных плит перекрытий. Каждую такую плиту похитители продавали по 100 долларов. Однако подсчитывать барыши ворам пришлось недолго. Буквально в течение одного дня оперативники полиции и специалисты внутренней службы безопасности сообща нашли похищенное, вернули его на место, а воров привлекли к ответственности.

- Это особо прочные плиты, которые монтажники укладывают поверх магистральных газопроводов в местах их пересечения с автомобильными путями, - рассказал заместитель начальника управления объектного контроля ГУП РК "Черноморнефтегаз" Александр Худяков. - Они нужны для того, чтобы тяжелая техника, переезжая газопроводы высокого давления, их не повредила.

Злоумышленники действовали с размахом, воспользовавшись праздничными днями и режимом самоизоляции: хищение они развернули на территории Белогорского, Нижнегорского, Симферопольского и Красногвардейского районов. Для погрузки и перевозки украденного привлекли кран-манипулятор и грузовик. Покупатель нашелся на севере Крыма в приграничной с Украиной зоне. По сходной цене для своих нужд плиты решил купить местный фермер. То что они промаркированы знаком известного предприятия и явно имеют криминальное происхождение, его не остановило. Однако покупку он решил спрятать в коровник, предварительно срезав с плит транспортировочные петли.

- Для поиска украденного нам пришлось поднять в воздух квадрокоптеры, выделить другую необходимую технику, - рассказал начальник управления транспорта ГУП РК "Черноморнефтегаз" Николай Федорян. - Все это время дело было на личном контроле министра внутренних дел Крыма Павла Леонидовича Каранды, а непосредственно раскрытием вместе с нашей службой безопасности занимались оперативные сотрудники отделов МВД по Белогорскому и Красногвардейскому районам. В итоге хищение раскрыли, что называется по горячим следам.

Все украденное имущество возвращено законному владельцу. С похитителями и покупателем краденного разбираются правоохранительные органы. А служба внутренней безопасности ГУП РК "Черноморнефтегаз" стоит на страже интересов предприятия и общества.

- Наши объекты разбросаны по всему Крыму, и за пределами населенных пунктов кому-то может показаться, что какое-то имущество "плохо лежит". Всех, кто так думает, хочу сразу предупредить, что это не так, - говорит Александр Худяков. - Наша служба безопасности имеет самые современные средства наблюдения за объектами, существование которых постороннему человеку даже не заметно. Поэтому не советую никому рисковать и поддаваться искушению прихватить чужую собственность. Все будет найдено, и ответственность неминуемо наступит.