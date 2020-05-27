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27.05.2020 21:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мама снимет погоны

КС РФ разрешил увольняться разведенным военным с детьми
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(8168)
Военнослужащий должен иметь право досрочно уволиться из армии, если этого требуют интересы его ребенка. Разбирая дело матери-одиночки из Ростовской области Олеси Селиной, Конституционный суд РФ установил, что этого требуют принципы социального государства, закрепленные в Основном Законе страны.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Олеся служит по контракту в пограничных войсках ФСБ. В 2014 году она родила дочь Машу, а в 2018 году развелась, бывший уехал в другой город. Дочка Олеси часто болеет, но специфика службы мамы такова, что приходится отсутствовать дома сутками. Пока помогает бабушка, но она немолода.

Фото: iStock
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С этими аргументами прапорщик Селина пришла к руководству и попросила уволить ее в соответствии со статьей 51 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" - в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери (отца) ребенка. Но аттестационная комиссия, а затем и военные суды не сочли эти причины увольнения уважительными. Ведь отец девочки не лишен родительских прав и продолжает ее навещать, а в медицинских документах нет данных о том, что ребенок нуждается в постоянном уходе.

Оспорить эту позицию Оксана Селина решила в КС РФ. На ее стороне - решение Северо-Кавказского окружного суда, который рассматривал и ее апелляцию, по делу пограничника Таривердиева. Тот после развода тоже захотел уволиться со службы, получил отказ и успешно оспорил его.

Вынося решение по делу, КС проанализировал российское законодательство в двух направлениях. С одной стороны, особый статус военнослужащего предполагает определенное ограничение конституционных прав и свобод, поскольку военная служба имеет особое значение для государства. Ее прекращение регламентируется особым образом, гарантирующим сохранение боеспособности воинских частей. Право на такое регулирование законодателю дает статья 55 Конституции РФ.

С другой стороны, наличие особых семейных обстоятельств или уважительных причин закон считает достаточным основанием для увольнения военнослужащего. Тем самым обеспечивается государственная поддержка семьи, значимость которой не раз подчеркивалась в решениях КС. Однако закон не содержит пояснений, что означает "воспитывает несовершеннолетних детей без матери (отца)" - второй родитель умер, оставил семью или наличие особых семейных обстоятельств или уважительных причин закон считает достаточным основанием для увольнения военнослужащего.

Наличие особых семейных обстоятельств закон считает достаточным основанием д ля увольнения военнослужащего

И поскольку полный перечень причин отсутствия обоих родителей в жизни ребенка нигде не записан, воинские должностные лица и суды "должны принимать во внимание весь комплекс конкретных обстоятельств, включая оценку состояния здоровья ребенка".

Из этого следует, что оспоренная норма закона о воинской службе не предполагает произвольного отказа в увольнении военнослужащему, имеющему несовершеннолетних детей, а потому не противоречит Конституции РФ. Дело Оксаны Селиной подлежит пересмотру с учетом позиции КС РФ.

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