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27.05.2020 15:11
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

А люди как рыбы

В Астрахани открылась выставка картин мальчика-аутиста
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Неделя - Юг России № 113(8167)
В "Цейхгаузе" Астраханского кремля организована необычная художественная выставка, автор картин - 14-летний Миша Комаров. Экспозиция демонстрируется онлайн на страницах кремля в соцсетях, а после отмены режима самоизоляции увидеть картины можно будет и в зале.
Фото: Павел Симаков Картины Миши - яркие, радостные, их охотно приобретают для домашних коллекций. Фото: Павел Симаков
Картины Миши - яркие, радостные, их охотно приобретают для домашних коллекций. Фото: Павел Симаков

В прошлом году мальчик неожиданно увлекся рисованием. А когда мама Надежда решила показать его работы в соцсетях, в аккаунт посыпались не только лайки, но и вопросы, как приобрести такую красоту.

Фото: iStock
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- Миша родился абсолютно здоровым, - рассказывает Надежда. - И только к двум годам мы с мужем стали замечать, что с его поведением что-то не так: с ним говоришь, а он будто не слышит, может наизусть прочитать "Лукоморье", но рассказать, что ел на завтрак - нет. Тогда в нашем городе почти не было специалистов по аутизму, сколько сил и слез ушло, чтобы просто поставить диагноз!

Осознав, что их ребенок особенный, родители стали к нему еще терпеливее и внимательнее. Развивать малыша, который не может контактировать с миром, гораздо сложнее, но они водили его в спортзал и учили играть на фортепиано. Надежда и Сергей старались понять интересы Миши, даже когда в их семье появился второй малыш, дочка Прасковья, у которой, к счастью, со здоровьем не было проблем.

Как-то Надежда пригласила для Миши учителя рисования. Молодая учительница долго заниматься с ребенком-аутистом не смогла. Больше не пришла, а краски остались. И тут Надежда заметила, что Миша время от времени сам берет кисть и рисует, причем увлеченно, по нескольку часов. Первыми рисунками были фрукты и овощи на домашнем столе: бананы, арбузы, гранаты, перцы, инжир, авокадо. Яркие, как из детской книжки, они сразу приобрели популярность, их стали раскупать друзья семьи. Вскоре появился первый заказ - написать несколько картин для оформления интерьера квартиры. Миша создал несколько абстрактных композиций, в обмен на оплату материалов. Стоят они, кстати, недешево. Одна картина размером 50 на 70 обходится в среднем от двух тысяч рублей.

Фото: Предоставлено издательством VoiceBook
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А потом Миша сам стал искать новые сюжеты: морское побережье, белые паруса, маяк, ему удался даже автопортрет. С акварели он перешел на акрил, а кисти предпочел мастихин лопаточку. Появилась у Миши и своя художественная манера: аккуратными мазками густо накладывать краску на холст, как масло на бутерброд.

- Мы с мужем совсем не творческих профессий, я - бухгалтер, Сергей - электрик, - говорит Надежда, - поэтому успехам Миши и радуемся, и удивляемся. Две его работы взяли на экологическую выставку современного искусства художников России, а теперь у него будет своя, персональная. В картинах Миши такая сила, что буквально мурашки бегут по телу, поэтому они и нравятся. Мне кажется, своими работами он коммуницирует с миром, ведь Миша почти не умеет говорить, у него нет друзей, все его окружение - это семья, но даже нам он не всегда может передать свои чувства. Я не знаю, станет ли он профессиональным художником, но главное, он нашел чудесный вариант для самореализации без необходимости общаться с людьми.

Комментарий

Мария Ролдугина, психотерапевт:

Для ребенка с аутизмом изобразительное искусство - это не только сюжетный рисунок, но и арт-терапия. Рисование помогает высвобождению накопившегося напряжения и эмоций, усиливает вовлеченность, развивает усидчивость и самоконтроль, что для детей с таким заболеванием процесс сложный. Ребенок учится координации и логике, идет активное развитие головного мозга. И главное, это его способ общения с миром.

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