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27.05.2020 11:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Краснодаре без масок не пустят в общественный транспорт

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба МУП "КТТУ" Фото: Пресс-служба МУП "КТТУ"
Фото: Пресс-служба МУП "КТТУ"

В Краснодаре полиция начала проводить рейды в муниципальном общественном транспорте с целью проверить соблюдение масочного режима, который установлен на Кубани до 6 июня. Об этом говорится в официальном аккаунте Instagram МУП "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление" ("КТТУ").

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Главное транспортное предприятие столицы Кубани объявило, что вправе отказать человеку без маски в проезде в общественном транспорте.

"В помощь кондукторам и водителям МУП "КТТУ", которые напоминают каждому зашедшему в салон о средствах индивидуальной защиты, на линию вышли контролеры нашего предприятия и сотрудники полиции", - сообщили в КТТУ.

В своем решении руководство транспортного предприятия ссылается на постановления краевых властей, в соответствии с которыми маски необходимо надевать при любом выходе на улицу, а не только в местах скопления людей. По мнению дирекции МУП "КТТУ", общественный транспорт не является исключением.

На данный момент в состав МУП "КТТУ" входит 268 пассажирских трамваев, которые курсируют по 15 маршрутам и перевозят несколько сотен тысяч пассажиров каждые сутки. Протяженность городских трамвайных линий составляет 123,6 километров. Кроме того, в столице Кубани пассажиров на данный момент перевозят 170 автобусов и 173 троллейбуса.

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