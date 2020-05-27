В Краснодаре без масок не пустят в общественный транспорт

В Краснодаре полиция начала проводить рейды в муниципальном общественном транспорте с целью проверить соблюдение масочного режима, который установлен на Кубани до 6 июня. Об этом говорится в официальном аккаунте Instagram МУП "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление" ("КТТУ").

Главное транспортное предприятие столицы Кубани объявило, что вправе отказать человеку без маски в проезде в общественном транспорте.

"В помощь кондукторам и водителям МУП "КТТУ", которые напоминают каждому зашедшему в салон о средствах индивидуальной защиты, на линию вышли контролеры нашего предприятия и сотрудники полиции", - сообщили в КТТУ.

В своем решении руководство транспортного предприятия ссылается на постановления краевых властей, в соответствии с которыми маски необходимо надевать при любом выходе на улицу, а не только в местах скопления людей. По мнению дирекции МУП "КТТУ", общественный транспорт не является исключением.

На данный момент в состав МУП "КТТУ" входит 268 пассажирских трамваев, которые курсируют по 15 маршрутам и перевозят несколько сотен тысяч пассажиров каждые сутки. Протяженность городских трамвайных линий составляет 123,6 километров. Кроме того, в столице Кубани пассажиров на данный момент перевозят 170 автобусов и 173 троллейбуса.