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27.05.2020 16:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму передано в суд дело экс-главы запрещенного меджлиса

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Главное следственное управление СКР по Крыму и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя запрещенной в РФ экстремистской организации меджлис Мустафы Джемилева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Крыму экс-главе меджлиса предъявили обвинения по трем статьям УК

Являющийся гражданином Украины Джемилев обвиняется в пересечении вопреки запрету государственной границы РФ при въезде в Россию вместе с группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 322 УК РФ), в небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, что повлекло тяжкие последствия (статья 224 УК РФ). Также ему инкриминировано незаконное приобретение и хранение боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ).

Управление по расследованию особо важных дел во взаимодействии с коллегами из регионального Управления ФСБ установили, что 2 мая 2014 года Джемилев прибыл рейсом Киев - Москва в столичный аэропорт Шереметьево. Там сотрудники пограничного контроля отказали ему во въезде в страну, после чего экс-глава меджлиса в тот же день улетел назад в Киев. Однако уже на следующий день в сопровождении единомышленников пересек государственную границу РФ в пункте пропуска Армянск (Турецкий вал), после чего силовики пресекли его дальнейшие противоправные действия.

Также следствие выяснило, что в собственном доме в Бахчисарае Джемилев хранил в сейфе карабин ОП-СКС калибра 7,62 мм. Его сын знал, где хранится ключ от сейфа, и в мае 2013 года из этого оружия убил человека.

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Кроме того, бывшему лидеру экстремистской организации вменяется незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62, пригодных для стрельбы и запрещенных в гражданском обороте.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Крыма для дальнейшего подписания обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

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