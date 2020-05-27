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27.05.2020 11:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ростове началась подготовка к открытию парикмахерских и автомастерских

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону началась подготовка к снятию ограничений на работу парикмахерских, салонов красоты, ателье, стоматологий и автосервисов. Предпринимателям необходимо оформить ряд документов для возобновления работы.

Фото: iStock
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"Просим вас в кратчайшие сроки заполнить декларацию и чек-лист о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, согласованные с управлением Роспотребнадзора по Ростовской области. Скан-образ заполненной декларации и чек-листа необходимо направить на электронную почту администрации района, в котором ваше предприятие или организация зарегистрированы, либо поставлены на учет в налоговом органе", - говорится в сообщении пресс-служба мэрии.

Точная дата отмены ограничений пока не называется. Возобновление работы предприятий бытового обслуживания, как подчеркнули в администрации, возможно только в случае улучшения эпидемиологической ситуации в Ростовской области.

По последним данным, число подтвержденных инфицированных коронавирусом на Дону увеличилось на 203 человека и достигло 4133 больных. За весь период жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 34 человека. Коэффициент распространения инфекции - 0,93.

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