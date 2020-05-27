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27.05.2020 11:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Севастополе корабль-музей "Сметливый" передадут парку "Патриот"

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый", который решено сделать музеем, будет передан филиалу парка "Патриот" в Севастополе ко Дню ВМФ 26 июля. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.
Фрегат "Сметливый" вошел в Книгу рекордов Вооруженных Сил РФ

По его словам, на борту "Сметливого" состоялось совещание под руководством начальника штаба ЧФ контр-адмирала Игоря Смоляка, на котором были утверждены сроки передачи корабля.

- Сейчас на Черноморском флоте завершается процедура закрытия лицевых счетов корабля. Параллельно с этим в правительстве Севастополя происходит утверждение места стоянки будущего корабля-музея, - рассказал Рулев.

Сотрудники парка "Патриот" в ближайшее время приступят к музеификации "Сметливого" при участии ветеранов ЧФ.

После этого планируется поставить фрегат в док Севастопольского морского завода, где будет произведена его конвертация, то есть подготовка к стоянке на воде в качестве музейного объекта, без присутствия экипажа.

- Корабль выйдет из дока и в преддверии Дня ВМФ будет передан военно-патриотическому парку, - сказано в сообщении.

Ранее представитель "13-го СРЗ ЧФ" Сергей Горбачев сообщил, что конвертацию "Сметливого" выполнят специалисты завода в Северном доке Севастополя. Сейчас в этом доке находится флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер "Москва", доковый ремонт которого завершится 26 июня. После этого на стапель-палубе "Москву" сменит СКР "Сметливый". Работы на фрегате займут три недели.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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- Заводчане проведут очистку и покраску корпуса "Сметливого", проведут конвертацию: будут закрыты для доступа не входящие в экскурсионный маршрут помещения, а также технологические отверстия. С корабля снимут валолинии, демонтируют элементы винто-рулевой группы, - рассказал Горбачев.

Также судоремонтники проведут работы на механизмах и технических средствах, которые будут обеспечивать непотопляемость и пожаробезопасность корабля-музея.

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