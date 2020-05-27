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27.05.2020 15:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В "Ушаковке" день открытых дверей прошел в прямом эфире

Текст: Олег Сергеев
В минувшие выходные в Государственном морском университете имени адмирала Федора Ушакова состоялись необычный день открытых дверей и проект "Траектория успеха". Общение абитуриентов и их родителей в режиме онлайн с руководством вуза продолжалось около четырех часов. Получился настоящий большой марафон!
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Если такое же вполне традиционное знакомство абитуриентов и их родителей с университетом (его называют "Ушаковкой") в очной форме в середине марта собрало около 700 человек, то в этом многочасовом марафоне, только по предварительным подсчетам, приняло участие более 1400. Точнее сказать сложно, ведь многие, получив ответ на интересующий вопрос, уходили из эфира, зато присоединялись другие слушатели и зрители. Общались с потенциальными курсантами проректор ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова Евгений Хекерт и начальник Транспортного колледжа Станислав Белогуров.

Фото: Олег Сергеев
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Такое "удаленное" общение сегодня очень необходимо, ведь карантин пока продолжается, всем понятно, и об этом неоднократно говорили, что прием документов в этом году будет проходить в режиме онлайн. Опять же, у беспокойных родителей это порождает больше вопросов, чем ответов. Вот на все эти вопросы и попытали ответить спикеры.

"Конечно, это совершенно другой формат общения. Когда ты видишь перед собой родителей и школьников в актовом зале университета, то это поднимает настроение, а перед камерой, в прямом эфире нет контакта с живыми глазами, но есть существенный плюс - возможность отвечать на гораздо большее число вопросов. В этот раз мы говорили в основном об СПО, о Транспортном и Морском колледжах. Ведь именно среднее профессиональное образование начнет приемную кампанию - 2020", - рассказывает проректор университета Евгений Хекерт.

По словам Станислава Белогурова, вот так, в прямом эфире Транспортный колледж будет поддерживать общение с абитуриентами в течение всей приемной кампании.

"Родителям, в условиях нынешней "коронавирусной" реальности, так сложно сориентироваться. Они часто обращаются с просьбой, а какую бы специальность мы порекомендовали, на кого пойти учиться, а если вдруг ребенку потом не понравится, что делать? В ходе такого общения, особенно в рамках нашего проекта "Траектория успеха", созданного именно для родителей, мы разъясняем многое", - поделился своими впечатлениями Станислав Викторович. 

Подводя итоги, в вузе ответили на самые популярные вопросы абитуриентов. Прием документов в колледжи, по информации на сегодняшний день, стартует уже 10 июня. Сканы необходимых документов можно будет отправить через сайт университета, зайдя в "Личный кабинет абитуриента". Еще родители часто интересовались, будет ли увеличиваться оплата за обучение, здесь тоже можем сказать, что касается финансов, то повышения не планируется.

А еще много спрашивали о медкомиссии, военной кафедре, требованиях к здоровью, на все отвечали очень подробно. И, по словам руководства вуза, с учетом большого интереса к общению в таком формате они неоднократно будут возвращаться к этим вопросам, опять же, в прямом эфире в течение всей приемной комиссии!

Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова - поступай правильно

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