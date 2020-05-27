Деревянную усадьбу в стиле модерн превратят в музыкальную гостиную с ландшафтным садом.

Не все деревянные особняки в центре Екатеринбурга выдержали натиск небоскребов, но этот обещают сохранить и отреставрировать. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Улица Февральской Революции (до 1919 года - Ломаевская) одна из старейших в городе. Встарь тут селились ремесленники, купцы и мещане. В новое время квартал деревянных домов бок о бок с башней "Исеть" и отелем Hyatt считался камнем преткновения для развития Екатеринбург-сити. Чтобы снять накал противостояния с защитниками памятников архитектуры, девелопер два года назад выкупил несколько особняков у областного мингосимущества и пообещал, что их не снесут, а отреставрируют и наполнят новым культурным смыслом. За дом № 27 площадью 445 квадратных метров и участок казна выручила 15 миллионов рублей.

Усадьба Михаила Соколова построена в начале XX века на пересечении улиц. На обоих фасадах хозяин, служивший главврачом Екатеринбургской железнодорожной больницы, велел сделать сразу по три оконных проема. Центральное - полуовальной формы: стиль модерн подразумевает отказ от прямых углов и линий. Теперь для объекта культурного наследия нашли арендаторов: ландшафтную компанию, которая отреставрирует особняк, разобьет палисадник с пионами, а на участке - сад.

В первую очередь с окон уберут решетки - примету 1990-х, восстановят лепнину, исторический цвет стен. Рядом с входом расположат библиотеку, в главном зале - музыкальную гостиную, в остальных помещениях - рабочие кабинеты дизайнеров. Сад и залы будут открыты для жителей и гостей города во время мероприятий и выставок. Для будущего палисадника уже привезли первый саженец из Новосибирска, а в перспективе арендаторы хотят собрать ценную коллекцию пионов со всей России.

- У здания есть история, и мы не хотим ничего менять - только вернуть то великолепие, которое было задумано архитектором. Нам часто не хватает домашнего уюта в центре города. Цветущий сад может стать местом релаксации, где человек встречается с природой, - говорит директор компании Юлия Сорокина.

Планируется, что реставрационные работы займут три года и обойдутся в 20 миллионов рублей.