Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей Челябинской области направил в адрес областной власти два пакета антикризисных мер, содержание которых подсказали запросы представителей бизнес-сообщества.

Больше всего их сегодня интересует финансовая поддержка. Пока она распространяется на отрасли, официально признанные пострадавшими, но даже они сталкиваются с трудностями в ее получении. А вообще-то ограничения ударили практически по всем компаниям, констатируют правозащитники.

- Среди предложенных антикризисных мер - компенсация работодателям зарплаты, выплаченной за нерабочие дни, расширение перечня пострадавших отраслей, причем определять их нужно не по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, а по падению объема выручки, - перечисляет уполномоченный по защите прав предпринимателей Челябинской области Александр Гончаров. - Необходимо также включение в этот список аренды и управления имуществом, полное освобождение от налогов малого и среднего бизнеса, продление действия ЕНВД.

Часть мер, признает омбудсмен, уже действует, в частности, отсрочка арендной платы за пользование государственным и муниципальным имуществом. Однако вопросы у бизнеса остались. Представители торгово-развлекательных центров, например, говорят: если предоставить арендаторам отсрочку платежа до октября да еще и снизить арендную плату на 50 процентов, то платить налог на имущество собственнику будет нечем. К тому же многие владельцы коммерческой недвижимости - физические лица, а на эту категорию налоговая льгота и вовсе не распространяется.

Чтобы снять возникающие вопросы, представители областных министерств, занимающиеся экономическими вопросами, попросили бизнесменов направлять им предложения об улучшении и расширении мер поддержки.

По мнению самих кредиторов, реализация программ задерживается из-за жестких критериев отбора

Тему взаимодействия бизнеса и власти продолжил вице-губернатор Егор Ковальчук, обсудив с банкирами региона эффективность льготных кредитных продуктов, запущенных по инициативе федерального правительства. Не все из них, как оказалось, заработали в полную силу, даже кредитование системообразующих компаний для пополнения оборотных средств. И в целом по России выдано лишь 20 таких кредитов со ставкой 3,8 процента, а на Южном Урале - ни одного. Хотя спрос на них в регионе высокий: из 25 предприятий, вошедших в федеральный перечень системообразующих, на 21 мая заявки в банки подали более 80 процентов.

Но банкиры выжидали, когда будут утверждены критерии отбора заемщиков. Так, в Челябинском отделении Сбербанка, пояснил его управляющий Денис Чугунов, в работе 8 заявок на сумму 7125 миллионов рублей, однако ход им не давали - ждали уточнений Москвы. Теперь такой документ опубликован, введен новый критерий отбора - снижение выручки во втором квартале 2020 года не менее чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такую динамику показывают далеко не все заявители, констатируют в областном минэкономразвития. С одной стороны, это радует, с другой - дополнительное финансирование местной промышленности точно бы не помешало.

Нет большого оживления и в кредитовании застройщиков. Получить деньги под 5,5 процента они могут в рамках проектного финансирования в случае падения темпов продаж на первичном рынке. Но, по мнению самих кредиторов, реализация программы задерживается из-за жестких критериев отбора претендентов. Бизнесу из-за этой строгости приходится пользоваться программами со ставкой 8 процентов.

Зато на кредиты под два процента с последующим полным списанием задолженности, по прогнозам экспертов, спрос ожидается большой. Получить их смогут юрлица и индивидуальные предприниматели, у которых есть наемные работники. Они должны вести деятельность в пострадавших отраслях или производить товары для потребительского рынка. Также среди получателей могут быть и социально ориентированные некоммерческие организации вне зависимости от вида экономической деятельности.

- Предприятия сейчас ожидают запуска этой программы, по которой при сохранении 90 процентов персонала будет не только компенсация процентов, но и возврат тела кредита за счет государства. Поэтому у такой меры поддержки большие перспективы, - отмечает вице-президент - региональный директор офиса Промсвязьбанка в Челябинске Алексей Юхачев.

Не дожидаясь старта этой программы, намеченного на 1 июня, кредитные организации начали принимать заявки.

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