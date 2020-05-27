- Наша задача - каждому дать информацию, мотивацию, ключи к восстановлению. Максимум полезной аналитики, кейсов, инструментов, - говорит министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Самое масштабное мероприятие бизнес-недели - онлайн-марафон "Самое время", организатором которой является областной фонд поддержки предпринимательства. Темы подобраны так, чтобы и оценить общеэкономические тренды, и помочь разобраться с конкретным бизнесом. К примеру, 26 мая спикеры мирового и федерального уровней (Маршал Голдсмит, Алан О"Нэйл, Михаил Хазин, Сергей Макшанов и другие) отвечали на вопросы, когда закончится кризис и как перейти от выживания к росту. Второй день был посвящен отраслям, которые больше всего пострадали от ограничений: фитнес-центрам, фешен-индустрии, бьюти-сфере, ресторанам и т.д. Третий - особенностям сотрудничества с Ozon, Wildberries, "Беру", Mail.ru.

В программе недели можно найти мероприятия на любой "размер" бизнеса. Так, онлайн-сессия "Иннопрома" называлась "Деньги решают все". Крупные промышленники услышали из первых уст (от Минпромторга, Российского экспортного центра, Фонда развития промышленности и ВЭБ), стоит ли ждать помощи от государства или выплывать самим. Представители правительства, в свою очередь, получили обратную связь: работают ли уже принятые меры.

Для "малышей" состоялись три вебинара с участием бизнес-омбудсмена Елены Артюх. С 18 марта она рассмотрела уже более 1500 обращений - треть связана с затруднениями в получении мер поддержки. Поэтому разговор шел о том, как оформить отсрочку по налогам, снизить арендную плату, обязательных требованиях к санэпидрежиму, чтобы предприятие не закрыли.

Уральская ТПП провела конференцию вместе с региональным центром компетенций и департаментом по труду о том, как включение в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости населения" поможет вывести предприятие из кризиса. Также в рамках бизнес-недели состоялась презентация акселератора для производственных компаний, работающих на рынке свыше двух лет.

- Инвестактивность в 2020 году, несомненно, снизится, нужны меры, стимулирующие поиск новых идей, партнеров, ниш, - рассуждает гендиректор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов. - К примеру, маркетплейсы сегодня активно набирают обороты, им нужны не только товары от наших предпринимателей, но и услуги, кадры, организация пунктов доставки, логистика.

Среди тех, кто неплохо чувствует себя в пандемию, - кроме онлайн-торговли, страхование юрлиц и залогов, IT и кибербезопасность, переработка опасных отходов и ТКО, онлайн-образование, импортозамещающее производство медизделий. Относительно стабильны машиностроение и строительство.

Чтобы помощь до пострадавших доходила быстрее, председатель регионального отделения "Деловой России" Леонид Гункевич предлагает создать на Среднем Урале орган, который будет оценивать экономический ущерб, понесенный той или иной компанией. Допустим, при падении выручки более чем на 30 процентов ей предоставят отсрочку по налогам до трех лет. В "Опоре России" считают, что для поддержки арендаторов нужно стимулировать арендодателя: если он снижает плату на 50 процентов - получает скидку по налогу на имущество. А вот средства защиты и санитайзеры, наличия которых от работающих с населением компаний требует Роспотребнадзор, бизнес-объединения предлагают закупать за счет государства или учитывать эти затраты до налогообложения прибыли.

Прямая речь

Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области:

- В последнее время часто спрашивают: "Кого спасать в первую очередь - людей или экономику?" Это неразрывные понятия. К 1 июня должен быть готов план восстановления экономики, каждый регион будет выходить из ограничений в четыре этапа, но санитарной безопасностью мы теперь будем заниматься постоянно. Нужно разработать комплекс превентивных мер (санитарных, экономических, просветительских), чтобы бизнес продолжал работать в любой ситуации, ведь повторение эпидемий, в том числе сезонных, не исключено. Новые стандарты учебы, работы, массовых мероприятий выльются в программу "Здоровье уральцев".