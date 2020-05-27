Лучший бомбардир чемпионатов России Сергей Мозякин продлил контракт с магнитогорским "Металлургом". 39-летний форвард проведет в уральском клубе еще минимум год.

За "Магнитку" Мозякин выступает с 2011 года. По большому счету с этой командой связаны все главные его успехи. В составе "Металлурга" Сергей трижды становился лучшим бомбардиром и снайпером регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги и дважды признавался самым ценным игроком плей-офф. С уральцами Мозякин дважды брал Кубок Гагарина. Именно в составе "Магнитки" форвард переписал бомбардирские рекорды чемпионатов России Континентальной хоккейной лиги. Когда стало понятно, что Мозякин намерен продолжить карьеру, причем именно в Магнитогорске, казалось, клуб и хоккеист договорятся по новому контракту без особых проблем. А в итоге получилась целая мыльная опера.

По неофициальной информации, прежняя зарплата Мозякина составляла 180 миллионов рублей в год, что делало его самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ. Однако с учетом ввода со следующего сезона жесткого потолка зарплат да и возраста самого игрока было очевидно, что форварду придется пойти на ощутимые уступки. По словам первого вице-президента "Металлурга" Сергея Ласькова, в какой-то момент сторонам уже удалось достичь консенсуса, однако в конце апреля возникла вероятность, что потолок зарплат поднимут с 900 млн до 1,3 млрд рублей, и хоккеист взял паузу в надежде выбить гонорар побольше.

В итоге Мозякин только потерял. По слухам, клуб изначально предлагал своему капитану 60 млн в год, но потом снизил условия до 50 миллионов. Именно эту сумму Мозякин, судя по всему, получит в следующем сезоне без учета бонусов. То есть его зарплата снизилась на 130 миллионов рублей.

По неофициальной информации, зарплата Мозякина уменьшилась почти в четыре раза

"Мы благодарны Сергею и его агенту за понимание современных реалий и грамотное отношение к делу, а фанатов "Магнитки" поздравляю с тем, что Мозякин еще на протяжении сезона будет переписывать очередные рекорды, защищая хоккейные цвета нашего города", - приводит слова Ласькова официальный сайт "Магнитки".

Отреагировал на новость и главный тренер команды Илья Воробьев: Прекрасно, что Сергей Мозякин остается с нами еще на один сезон, уже десятый для него в "Металлурге". Он любим магнитогорскими болельщиками, является настоящей легендой КХЛ, его опыт будет крайне полезен команде".