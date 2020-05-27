На Урале появится российско-иранская лаборатория цифровой анимации

Новости

Володин предупредил о второй волне коронавируса с Запада 14:52
На Урал привезли 110 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу 14:49
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве пяти взрослых и ребенка 14:48
Костромской парикмахер нон-стоп подстриг 90 человек за два дня 14:44
Раскрыты подробности сюжета "Аватара 2" 14:41
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 14:36
На Кубани установили вину полицейских, бросивших детей на улице 14:35
Раскрыт обновленный состав "Стражей Галактики" 14:33
Посол Украины пожаловался на "пощечину" от Германии 14:32
Из-за коронавируса в Kia задумались о выпуске ситикара 14:30
Хеведес не прибыл в расположение "Локомотива" 14:25
Мишустин и Румас обсудили энергетическое сотрудничество РФ и Беларуси 14:22
В Уфе врачи стали донорами антиковидной плазмы 14:19
Жертв коронавируса почтили минутой молчания в Испании 14:14
"Девушка с татуировкой дракона" станет телесериалом 14:13
Полиция ищет водителя, разогнавшегося до 323 км/ч 14:00
Через мобильное приложение можно будет проверить надежность застройщика 13:55
В Москве состоится пробег восстановленной бронетехники 13:53
Мосгордума предложила закрепить в ТК РФ возможность удаленной работы 13:52
Volkswagen скупает компании в Китае, чтобы захватить рынок электрокаров 13:46
Госсовет Крыма согласовал приватизацию винзавода "Массандра" 13:46
Карьерный гигант на электрических батареях создают на БЕЛАЗе 13:38
Видео: На Ямале под большегрузом обрушился мост 13:36
Молния ударила в самолет над Красноярском 13:35
В Великобритании книги и обувь отправят на трехдневный карантин 13:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 13:29
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Урале появится российско-иранская лаборатория цифровой анимации

Текст: Анна Шиллер

В Екатеринбурге создадут международную лабораторию по цифровой анимации и визуальным эффектам, где будут обучать технологическим навыкам и производить услуги на экспорт. Ее разработкой занимаются сотрудники Свердловской киностудии и партнеры из Ирана при поддержке правительства области, рассказали "РГ" в киностудии.

Фото: Из архива Дарьи Кащеевой
Анимационный фильм Дарьи Кащеевой победил на фестивале Sundance

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Среднего Урала Василия Козлова, это будет международный образовательно-проектный акселератор для подготовки специалистов в сфере компьютерной анимации. Он поможет вырастить кадры среди молодежи и обеспечить их рабочими местами в регионе, стажировками на бизнес-проектах.

Участниками лаборатории смогут стать не только эксперты анимационной школы, но и работники малого бизнеса, IТ-компании, творческие организации и вузы. На базе уральской платформы, которую планируют ввести уже в этом году, они будут развивать технологические продукты для выхода, в том числе, на зарубежный рынок.

- Лаборатория будет ориентирована на работу и с кинопроектами, и на разработку новых типов визуальных продуктов, например, для промышленности, социальной сферы и образования. В перспективе мы видим аналогичные проекты с Индией и Китаем, - отметил генеральный директор киностудии Михаил Чурбанов.

Сейчас министерство международных и внешнеэкономических связей региона ведет предварительный диалог с посольством Ирана. Ранее руководители Свердловской области и Исламской республики договорились о сотрудничестве в сфере инноваций на международной промышленной выставке "Иннопром" в 2019 году.

Культура Кино и ТВ Анимация Экономика ВЭД Культура Культурный обмен Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Попова: Россия действовала на опережение в борьбе с коронавирусом
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Оператор "Северного потока-2" отреагировал на угрозу новых санкций
В Москве изменилась пропускная система
Из бюджета могут выделить дополнительные средства на выплаты медикам
Алексей Левыкин: Сейчас интерес к "микроистории" растет
Какие премьеры посмотреть в Сети, не дожидаясь открытия кинотеатров