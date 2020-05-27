На Урале появится российско-иранская лаборатория цифровой анимации

В Екатеринбурге создадут международную лабораторию по цифровой анимации и визуальным эффектам, где будут обучать технологическим навыкам и производить услуги на экспорт. Ее разработкой занимаются сотрудники Свердловской киностудии и партнеры из Ирана при поддержке правительства области, рассказали "РГ" в киностудии.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Среднего Урала Василия Козлова, это будет международный образовательно-проектный акселератор для подготовки специалистов в сфере компьютерной анимации. Он поможет вырастить кадры среди молодежи и обеспечить их рабочими местами в регионе, стажировками на бизнес-проектах.

Участниками лаборатории смогут стать не только эксперты анимационной школы, но и работники малого бизнеса, IТ-компании, творческие организации и вузы. На базе уральской платформы, которую планируют ввести уже в этом году, они будут развивать технологические продукты для выхода, в том числе, на зарубежный рынок.

- Лаборатория будет ориентирована на работу и с кинопроектами, и на разработку новых типов визуальных продуктов, например, для промышленности, социальной сферы и образования. В перспективе мы видим аналогичные проекты с Индией и Китаем, - отметил генеральный директор киностудии Михаил Чурбанов.

Сейчас министерство международных и внешнеэкономических связей региона ведет предварительный диалог с посольством Ирана. Ранее руководители Свердловской области и Исламской республики договорились о сотрудничестве в сфере инноваций на международной промышленной выставке "Иннопром" в 2019 году.