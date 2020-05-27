Первые 12 свердловских медработников, заразившихся коронавирусом, получили страховые выплаты: деньги перечислены пострадавшим из Фонда социального страхования. Новая инфекция недавно включена в список профессиональных заболеваний медиков: государство взяло на себя обязательство предусмотреть дополнительные расходы на лечение и реабилитацию пострадавших врачей и медсестер.

Медицинским работникам и всем, кто находится в зоне риска, без страховки не обойтись: COVID-19 очень заразен. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Пока сфера здравоохранения единственная, где новый вирус включен в список профессиональных рисков, хотя подхватить COVID-19 на работе рискуют многие. Но всем прочим свои услуги активно предлагают страховые компании. Эксперты уже назвали пандемию главным драйвером развития рынка таких услуг.

Из "красной" зоны

- Признать коронавирус профессиональным риском для медиков - очень своевременное решение, - считает главный доверенный врач Федерации профсоюзов Свердловской области Владимир Бондарчук. Ведь именно медперсонал сейчас находится на передовой, где риск подхватить инфекцию очень велик. К тому же не только сама болезнь, но и ее последствия для организма до сих пор не изучены. Не исключены серьезные повреждения легких и дальнейшая инвалидность.

Указ о том, что врачам, медперсоналу больниц, сотрудникам скорой помощи, работающим с пациентами, инфицированными COVID-19, полагается социальная страховка, был подписан президентом РФ еще 6 мая. Недавно вышло постановление правительства, разъясняющее порядок действий. На страховые цели из федерального бюджета выделено почти 3,5 миллиарда рублей.

- Чтобы не было заминок, мы во все медорганизации региона направили информацию, как правильно оформить документы, и уже готовы начислять выплаты, - сообщил корреспонденту "РГ" начальник отдела страхования профессиональных рисков свердловского отделения ФСС РФ Александр Голышев.

Это тот редкий случай, когда государственные страховые выплаты выше предложений коммерческих компаний

Выплаты государством предусмотрены серьезные. К примеру, при инфицировании COVID-19 - почти 69 тысяч рублей. В случае тяжелых последствий и установления инвалидности - от 688 тысяч до двух с лишним миллионов. В случае смерти семье положена компенсация - свыше 2,7 миллиона рублей.

Статистика заболеваемости медработников коронавирусом как в стране, так и в Уральском федеральном округе, не радужная. По данным главы свердловского Роспотребнадзора, они составляют не менее 9 процентов от общего числа зараженных. То есть на данный момент на Среднем Урале около 300 специалистов в белых халатах заразились и на себе прочувствовали коварство новой инфекции.

Проект "Антивирус"

Это тот редкий случай, когда государственные страховые выплаты выше предложений коммерческих компаний. Правда, среагировал бизнес на пришествие коронавируса гораздо быстрее. Новую услугу - страхование от COVID-2019 - россиянам стали предлагать уже в марте, как только Всемирная организация здравоохранения официально признала его вспышку пандемией и стало очевидно: лихорадка быстро не пройдет.

Сейчас соответствующие продукты есть уже как минимум у десятка крупных страховых компаний. Обычно полис действует от шести месяцев до года, его стоимость зависит от выбранной программы и в среднем варьируется от 1,5 до 10 тысяч рублей. Исходя из стоимости и тяжести ущерба для здоровья рассчитывается и размер компенсации, на которую может претендовать клиент. Например, в одной из компаний страховые выплаты составят от 20 до 100 тысяч, другая организация обещает заболевшим 3-6 тысяч рублей за каждый день больничного.

Уже приходят сообщения о первых выплатах пострадавшим. К примеру, Росгосстрах известил СМИ о перечислении 1,74 миллиона рублей родственникам клиента, который был инфицирован CОVID-2019 и умер в больнице от отека легких. В "АльфаСтраховании" выплатили по 50 тысяч рублей клиентам, оказавшимся в менее драматичной ситуации: молодые люди из Уфы и Орла переболели коронавирусом в легкой форме.

Новые предложения появляются чуть ли не ежедневно. В зависимости от особенностей распространения вируса рождается новый вариант. Одни разработали семейные программы: при оформлении полиса застрахованным считается не только основной страхователь, но и его ближайшие родственники. В случае заболевания коронавирусом и госпитализации клиента или его родных им полагается компенсация в размере 0,1 процента от страховой суммы за каждый день стационарного лечения, но не более 21 дня. Другие сделали ставку на путешественников и предлагают приобретать страховку одновременно с билетом на междугородный автобус. Стоимость полиса невелика - 100 рублей, другой вопрос: как потом доказать, что именно в этом автобусе ты подхватил вирус, и добиться выплаты?

Полных данных, сколько россиян уже застраховалось от "короны", пока нет. По некоторым данным, подстелить соломку решили не менее 20 тысяч человек. Сами же страховщики делают ставку не столько на персональный, сколько на корпоративный подход. Ведь в нынешней ситуации в зону риска попали сотрудники всех предприятий, чью деятельность нельзя перевести на дистант. Так, недавно о страховании работников по программе "Антивирус" заявило руководство Почта Банка.

- Застрахованы риски 11 тысяч сотрудников, функционал которых требует присутствия на рабочих местах. Хотим защитить их от возможных последствий вируса и компенсировать потенциальные потери, - заявил СМИ председатель правления банка Дмитрий Руденко.

Страховщики делают ставку на корпоративный подход, ведь в зоне риска сотрудники всех предприятий, чью деятельность нельзя перевести на дистант

По его информации совокупная страховая сумма по договору превысила три миллиарда рублей. На Урале бизнес тоже активно страхует персонал от новой напасти.

- В Уральском регионе физлицами оформлено более 600 полисов. Также 108 предприятий и компаний УрФО застраховали своих сотрудников в рамках корпоративной программы на случай коронавируса - всего более 4700 человек. Это компании разного профиля. Наибольшее количество - производственные предприятия (особенно в Челябинске и Магнитогорске) и торговые фирмы, а также сервисные, консалтинговые компании, - пояснила "РГ" Мария Карцева, руководитель пресс-службы "АльфаСтрахование".

Симптомы риска

Впрочем, по мнению некоторых экспертов, полисы от коронавируса - не более чем попытка заработать на всеобщей панике и страхе перед малоизученной болезнью. По факту же страхование от какого-либо одного заболевания - бессмысленная трата денег. Коронавирус часто протекает в легкой, бессимптомной форме, не исключены и ошибки в диагностировании. К тому же само лечение от COVID-19 полностью покрывает Фонд обязательного медстрахования, специальный же полис дает возможность получить дополнительные выплаты. Но, как это нередко бывает во взаимоотношениях со страховщиками, процесс доказательства ущерба может быть весьма непростым.

В общем, юристы прогнозируют вслед за всплеском заключения договоров страхования от СОVID-19 рост судебных разбирательств. Если корпоративные документы перед заключением просматривает юридическая служба предприятия, то физлицам рекомендуют очень внимательно читать все пункты, перед тем как поставить подпись.

Хитрости могут таиться в сроке действия договора, формулировке - от чего страхуется клиент - и документах, принимаемых в качестве доказательства. Дело в том, что CОVID-2019 является острым респираторным заболеванием, поэтому в больничном листе в графе "диагноз" порой указано банальное ОРВИ, а не "коронавирус", да и результаты тестирования на CОVID не всегда выдают пациентам на руки. Сложности могут возникнуть, если соглашаетесь с требованием максимально самоизолироваться: не пользоваться общественным транспортом, не бывать в местах скопления людей. Доказать страховщикам, что условия договора соблюдались тютелька в тютельку, будет проблематично. Не исключен и классический вариант остаться ни с чем, если в полисе указано, что страховщик освобождается от выплат при введении в стране чрезвычайного или особого положения и других обстоятельствах непреодолимой силы. Даже если эта сила - та самая повальная пандемия, от которой, собственно, и страхуется человек.

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