Путин поручил разобраться с ростом безработицы в ряде регионов

Ряду регионов, где зафиксирован максимальный рост безработных за последние месяцы, нужно уделить особое внимание. Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал на совещании по ситуации на рынке труда.

По данным Минтруда, наибольший рост числа безработных с 1 марта по 20 апреля отмечается в Тюменской, Калининградской, Вологодской области, Чувашии и Бурятии, привел цифры Владимир Путин.

При этом наибольшая доля прироста зарегистрированных безработных от экономически активного населения отмечена в Тыве, Кабардино-Балкарии, республиках Алтай и Бурятия, сказал президент.

Глава государства попросил правительство взять в работу и реальные данные Минтруда, обратить внимание на указанные регионы. "И руководители этих регионов должны поработать", - добавил он.