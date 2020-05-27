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27.05.2020 08:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"РГ" покажет онлайн-встречу представителей власти и бизнеса на "Иннопроме"

Текст: Анна Шиллер
Встречу промышленников с руководителями субъектов России в рамках "Иннопрома" покажут онлайн на сайте "Российской газеты". Участники обсудят способы выхода из кризиса и поделятся собственным опытом в управлении предприятиями. Трансляция начнется в 12 часов по московскому времени.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В дискуссии "Деньги решают все? Меры поддержки промышленности как часть плана по спасению экономики" основными спикерами станут заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, заместитель Минпромторга Василий Осьмаков.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По словам директора деловой программы "Иннопрома" Антона Атрашкина, для крупнейшего бизнеса это будет первый публичный антикризисный мозговой штурм с участием правительства. "Мы будем задавать вопросы и искать ответы на них в прямом эфире", - уточнил он.

Главы промышленных компаний и ведущие экономисты страны оценят эффективность нынешних мер господдержки для бизнеса и расскажут, каких шагов ждут от государства. От уральского сообщества выступят Дмитрий Пумпянский, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

Трансляция дискуссии будет доступна на странице УрФО, в екатеринбургской группе "Российской газеты" в соцсети "Вконтакте" и на сайте Международной промышленной выставки "Иннопром".

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