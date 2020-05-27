"РГ" покажет онлайн-встречу представителей власти и бизнеса на "Иннопроме"

Встречу промышленников с руководителями субъектов России в рамках "Иннопрома" покажут онлайн на сайте "Российской газеты". Участники обсудят способы выхода из кризиса и поделятся собственным опытом в управлении предприятиями. Трансляция начнется в 12 часов по московскому времени.

В дискуссии "Деньги решают все? Меры поддержки промышленности как часть плана по спасению экономики" основными спикерами станут заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, заместитель Минпромторга Василий Осьмаков.

По словам директора деловой программы "Иннопрома" Антона Атрашкина, для крупнейшего бизнеса это будет первый публичный антикризисный мозговой штурм с участием правительства. "Мы будем задавать вопросы и искать ответы на них в прямом эфире", - уточнил он.

Главы промышленных компаний и ведущие экономисты страны оценят эффективность нынешних мер господдержки для бизнеса и расскажут, каких шагов ждут от государства. От уральского сообщества выступят Дмитрий Пумпянский, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

Трансляция дискуссии будет доступна на странице УрФО, в екатеринбургской группе "Российской газеты" в соцсети "Вконтакте" и на сайте Международной промышленной выставки "Иннопром".